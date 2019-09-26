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26 сентября 2019, четверг, 12:20 456
Верховная Рада и партии 2019-09-26T13:00:02+03:00
Українські Новини
Медведчук заявил, что без экономического роста снизить уровень бедности в Украине невозможно

Медведчук заявил, что без экономического роста снизить уровень бедности в Украине невозможно

Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба
Виктор Медведчук. Фото: пресс-служба

За счет импорта и переводов "заробитчан" никакого "конца эпохи бедности", обещанного новой властью, не наступит – так прокомментировал данные о падении промышленного производства в Украине Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

По мнению политика, системный кризис украинской экономики с приходом новой власти не прекратился. Более того, все ее первые шаги не направлены на противодействие этому кризису.

Напомним, по данным Госстата, в августе текущего года по сравнению с июлем 2019-го сезонно скорректированный индекс промышленной продукции составил 99,5%. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс промышленной продукции, скорректированный на эффект календарных дней, составил 98,4%. Причем такое снижение показателей украинская промышленность демонстрирует весь 2019 год за исключением марта, когда, по данным Госстата, прирост промпроизводства составил 12%.

Причем падение объемов наблюдается практически в каждой отрасли. Так, по данным Госстата, добыча угля в августе этого года сократилась по сравнению с июлем 2019-го на 2,3%, а по сравнению с августом 2018 года ‒ на 5,5%, добыча нефти и газа – на 0,1% и 0,8% соответственно, перерабатывающая промышленность продемонстрировала сокращение на 3,5% и 4,1%, а машиностроение – на 6,2% и 4,7%.

"Налицо системный кризис украинской промышленности как закономерный итог деятельности правительств Яценюка ‒ Гройсмана, направленной на деиндустриализацию страны", ‒ комментирует Виктор Медведчук.

Он также обратил внимание на то, что падение объемов производства в пищевой (на 5,1% и 3,6%) и легкой промышленности (0,9% и 9,6%) однозначно свидетельствует: потребление основной массы украинцев за счет отечественного производства не растет.

"Без экономического роста снизить уровень бедности невозможно, а экономического роста, как видим, практически нет", ‒ подчеркнул Виктор Медведчук.

Политик также акцентировал внимание на том, что "рекордный" рост ВВП во II квартале этого года на 4,6% ни о чем не говорит, так как нужен годовой показатель.

Виктор Медведчук уверен: цифры, отражающие сокращение промышленного производства в стране, как и заложенный в госбюджет показатель роста ВВП всего на 3,3%, свидетельствуют о том, что новое правительство не способно найти решение, которое выведет украинскую экономику из кризиса.

"Уже очевидно, что продолжение нынешней политики нового правительства не обеспечит преодоление системного кризиса. Да и есть ли у правительства Гончарука хотя бы антикризисный план действий? Пока ничего подобного украинской общественности представлено не было. Есть только разрозненные и очень часто противоречивые декларации", ‒ констатирует Виктор Медведчук.

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