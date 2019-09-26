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26.09.19 11:00 Круглый стол: "Земельное вече: законопроект об обороте с/х земли - основные мифы и последствия для рынка"

26 сентября 2019, четверг, 10:17 398
СМИ 2019-09-26T10:22:00+03:00
Українські Новини
НСЖУ начал аккредитацию на парламентские слушания по свободе слова

НСЖУ начал аккредитацию на парламентские слушания по свободе слова

Национальный союз журналистов Украины по согласованию с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова, приглашает представителей СМИ к участию в парламентских слушаниях на тему: "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения", информирует портал Союза.

Парламентские слушания начнутся в 12 часов. 00 мин. 6 ноября 2019 по адресу: г. Киев, ул. Грушевского, 5 (зал заседаний Верховной Рады Украины).

Принять участие в мероприятии могут желающие из любого уголка Украины. Единственным условием является обязательная предварительная регистрация.

Зарегистрироваться можно заполнив форму анкеты или обратившись в секретариат Комитета до 28 октября 2019 года.

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