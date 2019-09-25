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  • За получение группы инвалидности на Волыни заведующая поликлиникой требовала от 5 до 7 тысяч гривен
25 сентября 2019, среда, 21:43 408
Политика 2019-09-25T21:46:48+03:00
Українські Новини
За получение группы инвалидности на Волыни заведующая поликлиникой требовала от 5 до 7 тысяч гривен

За получение группы инвалидности на Волыни заведующая поликлиникой требовала от 5 до 7 тысяч гривен

Взятка. Деньги. Валюта. Фото: Нацполиция
Взятка. Деньги. Валюта. Фото: Нацполиция

На Волыни оперативники Службы безопасности Украины задержали заведующую одной из поликлиник за взяточнество за установление группы инвалидности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

В частности, председатель врачебной консультативной комиссии на постоянной основе получала взятки за утверждение медицинских документов и дальнейшее их направления в МСЭК ( Медико-социальная экспертиза). Свои "услуги" она оценивала в 5-7 тысяч гривен с каждого пациента.

Скриншот:facebook.com/SecurSerUkrainе/Скриншот:facebook.com/SecurSerUkrainе/

Отмечается, что в 2019 году завполиклиникой благодаря коррупционной схеме подготовила и направила медицинские документы почти 250 граждан.

Правоохранители задержали руководителя поликлиники на рабочем месте во время получения им очередного взятки.

В рамках уголовного производства злоумышленницы сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

В случае подверждения преступления подозреваемой грозит от 3 до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщали Українські Новини, ранее за обещание "не заметить" неоформленных работников главный инспектор Государственной фискальной службы под Хмельницким требовал взятку  15 тыс. гривен.

Кроме того, ранее депутат Черкасского облсовета попался на взятке $140 тыс.

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