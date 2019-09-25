Зеленский предлагал Трампу прилететь в Украину на одном президентском самолете

Президент Владимир Зеленский предложил Президенту США Дональду Трампу прилететь в Украину на одном президентском самолете - или украинском или американском.

Об этом говорится в размещенной в среду на сайте Белого дома стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским от 25 июля, передают Українські Новини.

После обсуждения возможности встрече в Польше 1 сентября Зеленский сказал Трампу, что приглашает его посетить Украину и они могут это сделать сразу после польской встречи.

"Я буду очень счастлив приехать и буду счастлив увидеться с вашей персоной и я также приглашаю вас посетить Украину и приехать в Киев — очень красивый город. У нас красивая страна и, которая для вас всегда открыта. Я верю, что 1 сентября мы будем в Польше и мы сможем встретиться там, я надеюсь. После чего поехать на Украину. Это очень хорошая идея. Мы сможем или взять мой самолёт и отправиться на нём на Украину, или мы можем взять ваш, который, вероятно, намного лучше моего", - сказал Зеленский.

Трамп ответил уклончиво: "Хорошо, мы сможем решить это. Я надеюсь увидеть вас в Вашингтоне и, быть может, в Польше, потому что я думаю мы отправимся туда в это время".

Подобные визиты глав государств в одном самолете крайне редки в мировой практике, а Президент США никогда не пользуется чужим самолетом для своих поездок.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский считает Трампа политическим учителем.

Ранее Зеленский пообещал Трампу разобраться в ситуации с закрытием дела против сына Байдена.