подписаться на рассылку
24 24.35
26.2 26.75
˟
25 сентября 2019, среда, 21:15 436
Президент 2019-09-25T22:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленский предлагал Трампу прилететь в Украину на одном президентском самолете

Зеленский предлагал Трампу прилететь в Украину на одном президентском самолете

Зеленский. Фото: офис Президента
Зеленский. Фото: офис Президента

Президент Владимир Зеленский предложил Президенту США Дональду Трампу прилететь в Украину на одном президентском самолете - или украинском или американском.

Об этом говорится в размещенной в среду на сайте Белого дома стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским от 25 июля, передают Українські Новини.

После обсуждения возможности встрече в Польше 1 сентября Зеленский сказал Трампу, что приглашает его посетить Украину и они могут это сделать сразу после польской встречи.

"Я буду очень счастлив приехать и буду счастлив увидеться с вашей персоной и я также приглашаю вас посетить Украину и приехать в Киев — очень красивый город. У нас красивая страна и, которая для вас всегда открыта. Я верю, что 1 сентября мы будем в Польше и мы сможем встретиться там, я надеюсь. После чего поехать на Украину. Это очень хорошая идея. Мы сможем или взять мой самолёт и отправиться на нём на Украину, или мы можем взять ваш, который, вероятно, намного лучше моего", - сказал Зеленский.

Трамп ответил уклончиво: "Хорошо, мы сможем решить это. Я надеюсь увидеть вас в Вашингтоне и, быть может, в Польше, потому что я думаю мы отправимся туда в это время".

Подобные визиты глав государств в одном самолете крайне редки в мировой практике, а Президент США никогда не пользуется чужим самолетом для своих поездок.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский считает Трампа политическим учителем.

Ранее Зеленский пообещал Трампу разобраться в ситуации с закрытием дела против сына Байдена.

Больше новостей о: США-Украина Владимир Зеленский Дональд Трамп

Архив
Новости
У нас много более важных дел, - Зеленский о просьбе Трампа по делу сына Байдена 22:06
Суд рассмотрит аппеляцию по "делу украинских диверсантов" 22:04
Я не хочу быть вовлеченным в выборы в США, - Зеленский о просьбе Трампа по делу сына Байдена 21:46
Взятка. Деньги. Валюта. Фото: Нацполиция
За получение группы инвалидности на Волыни заведующая поликлиникой требовала от 5 до 7 тысяч гривен 21:43
Зеленский и Трамп. Скриншот видео ТСН
Зеленский провел встречу с Трампом: трансляция 21:29
больше новостей
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Пенсия. Фото: censor.net
Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда 21:14
Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли 14:39
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
В Варшаве самоубийца выбросился из окна на голову 18-летнему украинцу 13:30
больше новостей
Телеканал 112 Украина Фото: 112.ua
Нет оснований: СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne 08:00 Документ
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
У советника главы Налоговой службы Кригана проходят обыски 16:07
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Зеленский подписал закон о контрактной форме госслужбы до 3 лет 16:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok