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25 сентября 2019, среда, 14:46 116
Жизнь 2019-09-25T16:45:02+03:00
Українські Новини
У Месси проблемы со здоровьем: футболист пройдет полное медобследование

У Месси проблемы со здоровьем: футболист пройдет полное медобследование

Лионель Месси. Фото: Instagram/leomessi
Лионель Месси. Фото: Instagram/leomessi

С лучшим футболистом мира-2019 Лео Месси в начале этого сезона происходит чреда неудач. Футболист пропустил старт Ла Лиги из-за травмы, полученной на предсезонке. Едва восстановившись он снова может попасть в больницу. Об этом сообщает "Страна".

Вчера, 24 сентября, во время игры с Вильярреалом Месси почувствовал боли в левом бедре. Главный тренер каталонцев решил не рисковать и заменил его в перерыве.

Сообщается, что участие Лионеля Месси в субботнем матче Ла Лиги против Хетафе под большим вопросом. Сегодня, 25 сентября, аргентинец пройдет полное медобследование, по результатам которого будет принято дальнейшее решение, передает Sport.es.

Отмечается, что в двух последних матчах Месси выходил только на замену во вторых таймах.


Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Лионель Месси впервые за 11 лет пропустит матч с "Реалом" из-за сломанной руки.

Ранее Месси кардинально сменил имидж. Футболист покрасил волосы в белый цвет. 

Тем временем футболист Криштиану Роналду набрал 150 млн подписчиков в Instagram и побил мировой рекорд.

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