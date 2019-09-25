Эндокринологи Украины и Узбекистана договорились о сотрудничестве

Государственное научное учреждение «Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины» и государственные учреждения в отрасли эндокринологии Республики Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве.

Подписание меморандума состоялось 25 сентября, передают Українські Новини.

"Основная цель меморандума - совместные научные разработки и проведение дополнительных обучающих программ, которые будут полезны как нашим специалистам, так и специалистам Узбекистана...Его цель пропагандировать то положительное, что наработано нашими профессиональными специалистами и получение той информации, которой владеют наши зарубежные коллеги. Мы сегодня обговаривали вопросы и совместного научного сотрудничества, наши возможности сегодня дают возможность обучать специалистов других стран, в том числе Узбекистана, и именно это мы предлагали сегодня нашим коллегам", - сказал директор "Центра инновационных медицинских технологий НАН Украины" Иван Тодуров.

По его словам, меморандум заключен на 1 год, с правом пролонгации.

"При поддержке компании "Фармак" мы приехали ознакомиться с работой данного центра...в процессе подписания меморандума мы договорились о сотрудничестве, обмене опытом", - прокомментировала подписание меморандума заместитель директора по лечебной работе Центра эндокринологии Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан Феруза Хайдарова.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2018 года Украина и Узбекистан обсудили вопросы обеспечения взаимного доступа товаров на свои рынки.