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25 сентября 2019, среда, 07:05 767 Документ
Силовые структуры 2019-09-25T07:05:01+03:00
Українські Новини
Глава МинВОТ в последний месяц на должности получил меньше своего зама в 3,6 раза

Глава МинВОТ в последний месяц на должности получил меньше своего зама в 3,6 раза

Вадим Черныш
Вадим Черныш

Заработная плата бывшего министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша за август составила 26,1 тыс. гривен, его заместителей - от 15,5 тыс. до 95 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 73,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Чернышу за август, составила 26 160 гривен, из них должностной оклад – 6 095 гривен, надбавка за выслугу лет - 914 гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 1 219 гривен, надбавка за интенсивность труда – 6 095 гривен, индексация – 277 гривен, командировочные – 11 559 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная Чернышом, составила 21 059 гривен.

Зарплата первого заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуфа Куркчи составила 94 827 гривен, замминистра Георгия Туки – 39 926 гривен, Виктории Ворониной – 41 082 гривны, Юрия Грымчака – 15 561 гривну и государственного секретаря Сергея Злакомана – 73 282 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша за март составила 39,6 тыс. гривен, его заместителей - от 39,2 тыс. до 46,8 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 73,2 тыс. гривен.

А замминистра Грымчак в два раза больше получил в мае зарплату, чем министр Черныш.

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