Гурвиц, дело Гандзюк, миллионные хищения. СМИ опубликовали биографию кандидата в губернаторы Одессы Болдина

Максим Болдин, которого называют одним из вероятных претендентов на пост главы Одесской облгосадминистрации, фигурировал в коррупционных скандалах, был личным адвокатом Эдуарда Гурвица, а ныне защищает одного из подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает 24 канал.

Болдин — защитник Игоря Павловского, которого подозревают в организации убийства Гандзюк. В мае этого года подсудимому сменили меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Как заявляли активисты, чтобы вытащить подзащитного из изолятора, Болдин врал суду о состоянии здоровья Павловского. "Вместе они срывали допросы, прикрываясь справками одной из Одесских больниц о едва ли не "предсмертном" состоянии Павловского.

Однако после выхода из СИЗО Павловский даже не попал в больницу, он встречался с друзьями и "наслаждался жизнью и, к примеру, свободно посещал футбол", — пишет издание. Активисты также считают, что прокуратура смягчила обвинение Павловскому не без участия Болдина.

В прошлом известным "клиентом" Болдина был экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц. На выборах 2002 года Болдин прописал его в своей квартире, чтобы тот формально стал "одесситом" и мог баллотироваться. В 2011 году Болдин возглавлял юридическое управление Одесского горсовета и, по версии, следствия, лично визировал передачу 23 объектов коммунальной собственности в историческом центре взамен на 1 здание в районе Второй Заставы. Ущерб превысил 37 млн грн. Болдина задержали, предъявили обвинение в растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенному по предварительному сговору, в особо крупных размерах.

Однако в 2014 году Приморский суд Одессы квалифицировал это "служебной халатностью" и освободил от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Издание допускает, что дело мог "замять" тесть Болдина Джумбер Романадзе, который тогда был заместителем начальника ГУ СБУ в Одесской области.

Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский назвал пятерых претендентов на пост главы Одесской облгосадминистрации: глава общественного союза "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов" Андрей Андрейчиков, активистка и волонтер Татьяна Петракевич, депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, предприниматель Максим Куцый и глава Высшей ревизионной комиссии адвокатуры Максим Болдин.