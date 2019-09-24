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24 сентября 2019, вторник, 16:51 1848
Верховная Рада и партии 2019-09-24T17:07:02+03:00
Українські Новини
Мы будем наезжать на права наемных работников и дискриминировать их, - депутат "Слуги народа"

Мы будем наезжать на права наемных работников и дискриминировать их, - депутат "Слуги народа"

Глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Украины, депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова на бизнес-форуме национальной бизнес-коалиции, который прошел в Киеве 23 сентября, заявила о намерении "дискриминировать наемных работников". Видео с выступлением Третьяковой было опубликовано в соцсети Facebook.

Так, Третьякова отметила, что социальный комитет вносит свой вклад в экономическое развитие.

"Мы уже заблокировали Триумфальный поход Трудового Кодекса принятого в первом чтении, чтобы разблокировать внесение своего проекта Трудового Кодекса", - заявила Третьякова.

Также Третьякова заявила, что через полтора-два месяца появится очень либеральный для работодателя Трудовой кодекс.

"Мы будем пытаться создать для вас, для бизнеса, очень простые и дешевые условия открытия и закрытия рабочего места именно для того, чтобы вы создавали таких рабочих мест побольше в стране. Хотим, чтобы вы миллион создали таких рабочих мест на протяжение пяти лет. Но это означает, что мы будем немного наезжать на права и дискриминировать наемного работника", - отметила Третьякова.

Как сообщали Українські Новини, увеличен отпуск и список причин для увольнения: 7 главных изменений проекта нового трудового кодекса.

Также в Украине хотят ввести термин "работодатель" и определить критерии для оформления трудовго договора.

Больше новостей о: Трудовой кодекс Слуга народа Галина Третьякова

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