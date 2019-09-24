У советника главы Налоговой службы Кригана проходят обыски

Правоохранительные органы, включая службу внутренней безопасности Государственной фискальной службы проводят обыски у советника главы Налоговой службы Юрия Кригана.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Налоговой.

Источник отметил, что обыски проходят в рамках расследования по незаконной конвертации денежных средств.

Правоохранители подозревают, что заместитель директора департамента по борьбе с отмыванием средств, начальник отдела аналитической работы и ведения баз данных ГФС Станислав Худар совместно с сотрудниками ГУ ГФС в Николаевской области, сотрудниками Николаевской таможни ГФС и другими причастный к организации группы предприятий по конвертации средств.

Юрий Криган, который на данный момент является советником главы Налоговой службы Сергея Верланова, подозревается в причастности к вышеуказанной преступной группировке.

Как сообщали Українські Новини, в начале мая текущего года Кабинет Министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы.

В июле Президент Владимир Зеленский ввел в состав национального совета по вопросам антикоррупционной политики секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка и председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.