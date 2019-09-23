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23 сентября 2019, понедельник, 16:41 1633
Политика 2019-09-23T18:15:02+03:00
Українські Новини
На петербуржском кладбище повесили портреты Путина, Медведева и Пескова

На петербуржском кладбище повесили портреты Путина, Медведева и Пескова

Фоографии Путина, Медведева и Пескова повесили на кладбище в Петербурге. Фото:currenttime.tv
Фоографии Путина, Медведева и Пескова повесили на кладбище в Петербурге. Фото:currenttime.tv

Над президентом России Владимиром Путиным, а также чиновниками Дмитрием Медведевым и Дмитрием Песковым "жестоко пошутили", повесив их фотографии на кладбище в Петербурге. Об этом сообщает Настоящее время.

Сообщается, что 19 сентября на крестах Смоленского лютеранского кладбища в Санкт- Петербурге обнаружили портреты государственных деятелей, среди которых были портреты Владимира Путина, Дмитрия Пескова, Дмитрия Медведева и других чиновников. На углах фотографий висели черные ленты.

Отмечается, что снимки провисели около двух часов, после чего их сняли.

Василеостровский районный суд возбудил уголовное дело по статье о "Надругательстве над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору".

Полиция искала подозреваемых два дня, в результате были задержаны трое активистов Андрей Жексимбаев, Павел Иванкин и Григорий Кудрявцев.

По данным ведомства, все трое активистов отрицают свою причастность к акции, заявляя об алиби алиби и биллинги телефонных звонков. Активисты утверждают, что к кладбищу даже не приближались.

Адвокат одного из подозреваемях -  Андрея Жексимбаева считает незаконным задержание своего подзащитного почти на сутки без составления протокола, без еды и воды.

На данный момент Жексимбаев и Кудрявцев отпущены в статусе свидетелей, а Павлу Иванкину присвоили статус подозреваемого, он остается в изоляторе Василеостровского района. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Харькове священник на джипе проехался по могилам на кладбище и посбивал памятники.

Кроме того, в Житомире возле Корбутовского кладбища произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, который не справился с управлением и оказался в кювете.

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