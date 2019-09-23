В Афинах задержали сирийцев, замаскированных под украинских волейболистов

В Афинах (Греция) арестовали 10 сирийцев, которые представлялись членами украинской волейбольной команды. Об этом сообщает Ekathimerini.

Нелегальные мигранты, замаскированные под украинских волейболистов, были задержаны греческой полицией в аэропорту Афин в минувшее воскресенье. Все сирийцы были одеты в одинаковую спортивную форму, имели одинаковые спортивные сумки и несли два волейбольных мяча. Полиция, заинтересовавшаяся "волейболистами", выяснила, что ихние "украинские" паспорта были украдены или утеряны.

Как сообщила полиция, мужчины собирались поехать в одну из стран Европейского Союза, не уточнив, в какую именно. Задержанные обвиняются в попытке незаконного выезда из страны с использованием украденных или утерянных проезных документов.

Как сообщали Українські новини, в Греции было задержано украинское судно с 65 нелегальными мигрантами.

Ранее в США пригрозили не пустить "караван" мигрантов из Гондураса на свою территорию.

Также, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продолжает настаивать на том, что Польша принимает тысячи украинских беженцев, с помощью чего помогает снизить напряжение на востоке ЕС.