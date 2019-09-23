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23 сентября 2019, понедельник, 13:47 320
Общество 2019-09-23T13:48:02+03:00
Українські Новини
Верховный Суд стал на сторону Минкультуры и запретил строительство в исторической части Киева

Верховный Суд стал на сторону Минкультуры и запретил строительство в исторической части Киева

Строительство ЖК Edeldorf в центре Киева. Фото: сайт застройщика
Строительство ЖК Edeldorf в центре Киева. Фото: сайт застройщика

Кассационный административный суд Верховного Суда постановил, что какое-либо строительство в исторической зоне Киева без разрешения Министерства культуры является незаконным.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда и постановлении от 21 августа, передают Українськi Новини.

Верховный Суд рассмотрел жалобу Минкультуры на действия ООО "Фин-Инвест Менеджемент", которое строит жилой комплекс Edeldorf на ул. Старонаводницкой, 42-44 в историческом ареале Киева в непосредственной близости от Зверинецкого кладбища и Киев-Печерской лавры.

Окружной админсуд Киева и Шестой апелляционный админсуд стали на сторону застройщика и признал незаконным предписание Минкультуры от июля 2018 года с требованием остановить строительство как такое, которое нарушает закон "Об охране культурного наследия".

Суды предыдущих инстанций решили, что данное предписание Министерство издало незаконно, так как не предупредило застройщика о проведении осмотра места строительства и не задокументировало сам процесс проверки.

Верховный Суд стал на сторону Минкультуры и отметил, что объект строительства по ул. Старонаводницкой, 42-44 расположен в непосредственной близости от охранной (буферной) зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - ансамбля Киево-Печерской Лавры и находится в пределах Центрального исторического ареала.

В базе Минкультуры отсутствует разрешение на начало строительных работ на данном участке.

Верховный Суд решил, что проводя осмотр строительства, Минкультуры фактически не осуществляло мероприятий государственного контроля, поскольку не находилось на территории строительства, не осуществляло проверку субъекта градостроительной деятельности, а только проводило охранные мероприятия путем проведения визуального осмотра и проверки электронной базы данных.

Строительство ЖК EdeldorfСтроительство ЖК Edeldorf

Коллегия судей также учла историко-культурную ценность ансамбля Киево-Печерской Лавры, в непосредственной близости от охранной (буферной) зоны которого находится земельный участок, на котором планируется строительство.

Поэтому в данном споре, по мнению суда, индивидуальное право (интерес), которое выражается в гарантированном частью первой статьи 42 Конституции праве на предпринимательскую деятельность, противопоставляется публичному интересу, который выражается в сохранении и охране историко-культурного наследия мирового значения.

В итоге Верховный суд отменил решения судов предыдущих инстанций и удовлетворил жалобу Минкультуры, запретив строительство.

Правовые позиции Верховного Суда являются обязательными для всех судов Украины.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко инициирует рассмотрение Киевским городским советом вопроса о моратории на новое строительство и реконструкцию зданий с изменением внешних геометрических форм в Киеве до 2020 года в связи с инвентаризацией объектов нового строительства.

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