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23 сентября 2019, понедельник, 13:45 197
Верховная Рада и партии 2019-09-23T13:46:54+03:00
Українські Новини
Сразу переходите к Армия-Мова-Вера: Бужанский затролил Бородянского за отказ менять языковой закон

Сразу переходите к Армия-Мова-Вера: Бужанский затролил Бородянского за отказ менять языковой закон

Депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский прокомментировал отказ новоназначенного министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского менять закон о языке, как он обещал ранее Президенту Украины Владимиру Зеленскому.  

Об этом у себя на странице в Facebook написал депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

"Министр культуры Бородянский заявил, что никаких изменений в закон о языке вносить не нужно. Согласен, не нужно. Нужно сразу переходить к программе Армия-Мова-Вера, быстро заканчивать и не отнимать у избирателей время", - написал он.

Напомним, ковоназначенный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский не видит причин для внесения изменений в закон об украинском языке, который вступил в силу 16 июля и находится в компетенции главы государства. 

"Что касается языка, то я считаю, что есть закон о языке, который надо выполнять. И я пока не вижу причин, чтобы анонсировать какие-то изменения в этот закон", – отметил Бородянский.

Тем временем, Зеленский проанализировал спорный языковой закон, но результаты пока держат в секрете.

Россия снова решила созвать Совбез ООН из-за украинского языка в Украине.

Ранее был опубликован полный текст закона об украинском языке.

Больше новостей о: закон о языке Максим Бужанский Владимир Бородянский

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