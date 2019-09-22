На "мосту Кличко" поймали пьяного мужчину на электромопеде

Водитель с признакам опьянения заехал на электромопеде на велодорожку пешеходно-велосипедного моста в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы в своем ТГ-канале.

"Сегодня, около 09.00, водитель электромопеда решил прокатиться по велодорожке пешеходного моста, что является нарушением ПДД. Его сразу заметили и остановили патрульные", - говорится в сообщении.

В патрульной полиции отметили, что при проверке документов у 31-летнего водителя обнаружили отсутствие соответствующей водительской категории для управления таким видом транспорта.

"Общаясь с водителем, патрульные обнаружили у него явные признаки опьянения. Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения как на месте остановки, так и в медицинском учреждении", - добавили в патрульной полиции.

Скриншот: Telegram/Патрульна поліція Києва

Поэтому на гражданина инспекторы вынесли постановление за нарушение ПДД (ч.2 ст.126 КУоАП) и составили протокол за управление в состоянии опьянения (ч.1 ст.130 КУоАП)

"Теперь, помимо уже выписанного штрафа на 510 гривен, водителя ждет суд, который может наложить штраф за управление в нетрезвом состоянии в размере 10 200 гривен и вообще на 1 год лишить права управления транспортными средствами", - отметили в ведомстве.

Фото: Telegram/Патрульна поліція Києва

Напомним, 26 мая КГГА открыла мост из пластика стоимостью почти полмиллиарда гривен. В день открытия на новом мосту между аркой Дружбы народов и парком "Владимирская горка" треснуло стекло на одной из обзорных площадок.

Научный институт засекретил исследование, можно ли строить пешеходно-велосипедный мост Кличко над Владимирским спуском.

Как сообщали Українські Новини, 11 июля в Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы. Доступ к стеклянным конструкциям моста закрыт уже больше 40 дней.