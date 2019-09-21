"Желтые жилеты" вышли на улице Парижа и устроили масштабные стычки с полицией

Десятки демонстрантов были задержаны в Париже во время антиправительственной акции протеста движения "желтых жилетов" после того, как в последний раз во Франции происходили столкновения весной, сообщает

По данным полиции Парижа, на данный момент задержаны 106 протестующих, а также оштрафованы по меньшей мере 104 человека. Примечательно, что большинство демонстрантов не носили жилеты.

Во французской столице сегодня на улицы вышли около 7000 полицейских, власти опасаются, что "желтые жилеты" могут устроить стычки з участниками марша против изменения климата.

Les forces de l'ordre repoussent les manifestants sur les Champs-Élysées pic.twitter.com/aJdZhULtBs — BFMTV (@BFMTV) September 21, 2019

По информации местного телеканала, полиция применила слезоточивый газ против группы демонстрантов, которые двигались на акцию протеста на Елисейские поля. Субботние протесты проходят в ежегодный День наследия Франции, когда известные памятные места открывают свои двери для публики.

В пятницу президент Эммануэль Макрон сказал, что это хорошо, что люди могут выразить свое мнение, но попросил, чтобы протесты проходили "спокойно". Движение "желтые жилеты" началось в ноябре прошлого года в связи с ростом цен на топливо, которое переросло в еженедельные протесты, продолжавшиеся до весны.

Протесты побудили Макрона провести реформы, включая снижение налогов и более децентрализованное правительство.

Как сообщали Українські Новини, офис генпрокурора Британии попытались взять штурмом "желтые жилеты". Ранее в центре Парижа прогремел мощный взрыв.