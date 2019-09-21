87-летняя женщина выпала из окна седьмого этажа в Киеве

В субботу, 21 сентября, в Киеве по адресу улица Парково-Сырецкая, 21, под балконами, обнаружили тело женщины без сознания. Когда прибыли медики, то им оставалось лишь констатировать смерть, которая наступила в результате падения с высоты, сообщает "Информатор".\r\nПадение произошло около 14:20.\r\nОчевидцы рассказали правоохранителям, что женщина выпала с балкона седьмого этажа девятиэтажного дома. После падения она не подавала признаков жизни. Позже полицейским удалось установить личность погибшей. Ей оказалась 87-летняя местная жительница.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Причины и подробности случившегося будут выяснять правоохранители.\r\nМесто происшествия. Фото: "Информатор"\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве на Печерске женщина выпала с 7 этажа и разбилась насмерть.\r\nТакже на Борщаговке двухлетний ребенок погиб, выпав из окна многоэтажки. Ранее девушка выпала с 11 этажа в Киеве.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n