87-летняя женщина выпала из окна седьмого этажа в Киеве

Окно, из которого выпала женщина. Фото: "Информатор"

Окно, из которого выпала женщина. Фото: "Информатор"

В субботу, 21 сентября, в Киеве по адресу улица Парково-Сырецкая, 21, под балконами, обнаружили тело женщины без сознания. Когда прибыли медики, то им оставалось лишь констатировать смерть, которая наступила в результате падения с высоты, сообщает "Информатор".

Падение произошло около 14:20.

Очевидцы рассказали правоохранителям, что женщина выпала с балкона седьмого этажа девятиэтажного дома. После падения она не подавала признаков жизни. Позже полицейским удалось установить личность погибшей. Ей оказалась 87-летняя местная жительница.

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Причины и подробности случившегося будут выяснять правоохранители.

Место происшествия. Фото: "Информатор"

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Печерске женщина выпала с 7 этажа и разбилась насмерть.

Также на Борщаговке двухлетний ребенок погиб, выпав из окна многоэтажки. Ранее девушка выпала с 11 этажа в Киеве.