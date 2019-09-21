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21 сентября 2019, суббота, 19:58 16
Жизнь 2019-09-21T20:03:24+03:00
Українські Новини
В Киеве пять щенков посвятили в спасатели

В Киеве пять щенков посвятили в спасатели

Сегодня, 21 сентября, в Киеве состоялось торжественное посвящение пятерых щенков в спасатели в рамках празднования Дня спасателя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Собачки отныне будут служить и тренироваться в кинологическом центре ГосЧС Украины.

"Щенки немецкой овчарки Лорд, Лика, Леди, Карма и малинуа Ури получили от своих наставников свою первую форменную одежду и специальный тренировочный волььер. В последующие годы, в зависимости от способностей, новобранцы будут осваивать навыки поиска пострадавших в природной среде, в техногенном завале, или учиться поиску взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии посвящения участие приняли также и старшие служебные собаки: малинуа Аватар, немецкая овчарка Нендис, лабрадоры Бим, Тюня и Бруклин, которые уже имеют немалый опыт в поисково-спасательной деле.

Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС
Посвящение щенков в спасатели. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, закарпатские спасатели приняли эстафету добра от коллег из Днепропетровской области и презентовали акцию добра и милосердия: "Чрезвычайные животные от спасателей".

Ранее украинские защитники показали пушистых собратьев.

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