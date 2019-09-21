В Киеве пять щенков посвятили в спасатели

Сегодня, 21 сентября, в Киеве состоялось торжественное посвящение пятерых щенков в спасатели в рамках празднования Дня спасателя.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.\r\nСобачки отныне будут служить и тренироваться в кинологическом центре ГосЧС Украины.\r\n"Щенки немецкой овчарки Лорд, Лика, Леди, Карма и малинуа Ури получили от своих наставников свою первую форменную одежду и специальный тренировочный волььер. В последующие годы, в зависимости от способностей, новобранцы будут осваивать навыки поиска пострадавших в природной среде, в техногенном завале, или учиться поиску взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОтмечается, что в церемонии посвящения участие приняли также и старшие служебные собаки: малинуа Аватар, немецкая овчарка Нендис, лабрадоры Бим, Тюня и Бруклин, которые уже имеют немалый опыт в поисково-спасательной деле.\r\n[gallery-6058]\r\nКак сообщали Українські Новини, закарпатские спасатели приняли эстафету добра от коллег из Днепропетровской области и презентовали акцию добра и милосердия: "Чрезвычайные животные от спасателей".\r\nРанее украинские защитники показали пушистых собратьев.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n