В Киеве пять щенков посвятили в спасатели

Сегодня, 21 сентября, в Киеве состоялось торжественное посвящение пятерых щенков в спасатели в рамках празднования Дня спасателя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Собачки отныне будут служить и тренироваться в кинологическом центре ГосЧС Украины.

"Щенки немецкой овчарки Лорд, Лика, Леди, Карма и малинуа Ури получили от своих наставников свою первую форменную одежду и специальный тренировочный волььер. В последующие годы, в зависимости от способностей, новобранцы будут осваивать навыки поиска пострадавших в природной среде, в техногенном завале, или учиться поиску взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии посвящения участие приняли также и старшие служебные собаки: малинуа Аватар, немецкая овчарка Нендис, лабрадоры Бим, Тюня и Бруклин, которые уже имеют немалый опыт в поисково-спасательной деле.