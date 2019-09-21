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21 сентября 2019, суббота, 16:23 5
Происшествия 2019-09-21T16:27:02+03:00
Українські Новини
В Одесской области переполненная маршрутка врезалась в грузовик: погибли 9 человек

В Одесской области переполненная маршрутка врезалась в грузовик: погибли 9 человек

Девять человек погибли и двое травмированы вследствие дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и грузового автомобиля в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Одесской области, передают Українськi Новини.

"В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, который возвращался из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается", - сказано в нем.

ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманским.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, спасатели и медики.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле в Одесской области ВАЗ влетел в дерево и перевернулся, погиб 7-летний мальчик.

Ранее на Одесской трассе также произошло смертельное ДТП, столкнулись две фуры.

Тем временем в Украине увеличилось количество ДТП: число погибших в авариях выросло на 10%. Лидерами по числу ДТП оказались город Киев, а также Киевская и Одесская области. Именно между ними пролегает трасса, на которой зафиксировано наибольшее число ДТП в Украине.

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