В Одесской области переполненная маршрутка врезалась в грузовик: погибли 9 человек

Девять человек погибли и двое травмированы вследствие дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и грузового автомобиля в Одесской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Одесской области, передают Українськi Новини.\r\n"В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, который возвращался из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается", - сказано в нем.\r\nДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманским.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа месте аварии работает следственно-оперативная группа, спасатели и медики.\r\nУстанавливаются обстоятельства произошедшего.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ahWn3B9nsBU" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, в апреле в Одесской области ВАЗ влетел в дерево и перевернулся, погиб 7-летний мальчик.\r\nРанее на Одесской трассе также произошло смертельное ДТП, столкнулись две фуры.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТем временем в Украине увеличилось количество ДТП: число погибших в авариях выросло на 10%. Лидерами по числу ДТП оказались город Киев, а также Киевская и Одесская области. Именно между ними пролегает трасса, на которой зафиксировано наибольшее число ДТП в Украине.