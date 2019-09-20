Дело против экс-главы Совета адвокатов Киева Рафальской передано новому следователю, - ГПУ

Генеральная прокуратура заявляет, что досудебное расследование уголовного производства относительно противоправных действий бывшего главы Совета адвокатов Киева Инны Рафальской передано новому следователю.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

"По требованию Генеральной прокуратуры 25.07 расследование уголовного производства поручено другому следователю", - сказано в ответе.

На данный момент, расследование продолжается.

Дело расследует Главное следственное управление Нацполиции по ряду статей Уголовного кодекса, в частности по факту незаконного завладения имуществом Совета адвокатов Киева, в том числе путем сделок с использованием поддельных документов и по факту злоупотреблений полномочиями.

Как сообщали Українські Новини, Нацполиция продолжает расследование противоправных действий кандидата в депутаты Рады Рафальской.

Также Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Рады Рафальской.