Дело против экс-главы Совета адвокатов Киева Рафальской передано новому следователю, - ГПУ

Генеральная прокуратура заявляет, что досудебное расследование уголовного производства относительно противоправных действий бывшего главы Совета адвокатов Киева Инны Рафальской передано новому следователю.\r\nОб этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.\r\n"По требованию Генеральной прокуратуры 25.07 расследование уголовного производства поручено другому следователю", - сказано в ответе.\r\nНа данный момент расследование продолжается.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДело расследует Главное следственное управление Нацполиции по ряду статей Уголовного кодекса, в частности, по факту незаконного завладения имуществом Совета адвокатов Киева, в том числе путем сделок с использованием поддельных документов и по факту злоупотреблений полномочиями.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Нацполиция продолжает расследование противоправных действий кандидата в депутаты Рады Рафальской.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Рады Рафальской.