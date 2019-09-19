Новый глава херсонской полиции в первую очередь планирует бороться с наркотиками и налаживать отношения с властью

Новый глава херсонской полиции в первую очередь планирует бороться с наркотиками и налаживать отношения с влас

Национальная полиция назначила начальником Управления национальной полиции в Херсонской области полковника Александра Прокудина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українські Новини.

Нового руководителя полиции представил личному составу заместитель главы Нацполиции Игорь Клименко.

Он отметил, что полиция области должна активнее бороться против наркопреступности и поддерживать общественный порядок.

Также он считает, что для обеспечения безопасности полиция должна наладить взаимодействие с местной властью и патрульной полицией.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил херсонским губернатором Гусева, фигурировавшего в делах о коррупции в армии.

Новый председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев задекларировал 2 685 254 гривны доходов за 2018 год.

Тем временем, Служба безопасности Украины подозревает ближайших родственников председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в финансировании проживания за границей криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства Екатерины Гандзюк.