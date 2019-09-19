Новый глава херсонской полиции в первую очередь планирует бороться с наркотиками и налаживать отношения с властью

Национальная полиция назначила начальником Управления национальной полиции в Херсонской области полковника Александра Прокудина.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українські Новини.\r\nНового руководителя полиции представил личному составу заместитель главы Нацполиции Игорь Клименко.\r\nОн отметил, что полиция области должна активнее бороться против наркопреступности и поддерживать общественный порядок.\r\nТакже он считает, что для обеспечения безопасности полиция должна наладить взаимодействие с местной властью и патрульной полицией.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил херсонским губернатором Гусева, фигурировавшего в делах о коррупции в армии.\r\nНовый председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев задекларировал 2 685 254 гривны доходов за 2018 год.\r\nТем временем, Служба безопасности Украины подозревает ближайших родственников председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в финансировании проживания за границей криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства Екатерины Гандзюк.\r\n