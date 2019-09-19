Защита в уголовном процессе: украинские и немецкие адвокаты обмениваются опытом

Адвокаты Украины и Германии обсудили важные моменты в практике предоставления защиты в уголовном процессе.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Профессиональная дискуссия между отечественными адвокатами и их коллегами из Федеральной палаты адвокатов Германии в эти дни проходит в Одессе по инициативе Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Открывая мероприятие, председатель НААУ, РАУ Лидия Изовитова поблагодарила немецких коллег за сотрудничество, которое продолжается уже более 7 лет, а также рассказала, как мощная и профессиональная дискуссия ждет адвокатов на этот раз.

"Сегодня к нам приехали два члена одного из самых влиятельных комитетов по вопросам уголовного права Федеральной палаты адвокатов. Это очень известные адвокаты в области уголовного права и процесса. Чтобы вы понимали, в этом комитете 12 человек - лучших в своей отрасли. Они настолько известны и уважаемые, что выводы этого комитета имеют огромное значение для немецкого парламента и иногда их мысли выливаются в определенные законопроекты и приняты законы", - отметила Лидия Изовитова.

"Делегаты двух стран собрались для того, чтобы обсудить острые вопросы адвокатской защиты именно в сфере уголовного процесса, как наиболее сложной формы осуществления адвокатской деятельности, исходя из рисков и других обстоятельств", - отметил адвокат Александр Дульский.

Своим опытом защиты по уголовным делам поделились немецкие юристы - профессор, адвокат Ян Бокемюль, член комитета по вопросам уголовного права Федеральной палаты адвокатов Германии, а также доктор Аннетте фон Штеттен.

Они рассказали о сложностях в участии по резонансным делам, о "токсичных" клиентах, о сроках судебного рассмотрения дел, о поведении участников процесса, а также о коммуникации между судом, прокурором и адвокатом.

Ян Бокемюль поведал о работе адвокатской системы в Германии.

"Сейчас в Германии серьезная система защиты. Но до Второй мировой войны эта система не была такой. Права адвокатов Германии постепенно урезались начиная с 30-х годов. Похожая ситуация складывается сейчас в Украине.

После войны в Германии очень медленно фомировалась система защиты в уголовном процессе. Но с этого момента началась профессионализация адвокатов. Я думаю, что схожие процессы происходят сейчас и в Украине ", - сообщил он.

Немецкий юрист отметил, что в Германии работает 170 тыс адвокатов, у которых 21 специализация. При этом, 4 тыс адвокатов специализируются по уголовным делам.

Также Бокемюль сообщил, что Германия — последовательный сторонник сохранения абсолютной

адвокатской тайны.

"К нашим материалам у правоохранителей нет никакого доступа. У суда также. В даном случае у нас привелегированное право. А что касается материалов уголовных дел, то мы получаем к ним 100% -ный доступ", - подчеркнул адвокат.

В свою очередь, глава НААУ Лидия Изовитова отметила, что в Германии действует полная адвокатская монополия, от начала и до конца процесса.

Адвокат Аннетте фон Штеттен рассказала об основных принципах защиты клиентов в ходе досудебного расследования в Германии.

По ее словам, на одно дело в суде в Германии выделяется в среднем 25 часов, за которые судья может рассмотреть его в течение месяца.

Немецкие адвокаты также отметили, что коррупции правоохранительных органов и судей в Германии в целом не существует.

"Мне не известны такие случаи. На моей практике я такого не помню. Но я не исключаю, что такое может быть", - отметила фон Штеттен.

Ее коллега сообщил лишь об одном случае коррупции прокурора в Баварии, закрывавшего производства за деньги и который в итоге был осужден.

В ходе дискуссии украинский адвокат Ольга Просянюк рассказала, что работа адвокатом в Украине может нести серьезную угрозу жизни и к этому нужно быть готовым.

По ее словам, только в период 2016-2018 годов было совершено 5 убийств адвокатов и 2 покушения на убийство.

Как сообщали Українські Новини, НААУ призывает Зеленского и Раду снять с рассмотрения законопроект об отмене адвокатской монополии.