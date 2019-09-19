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19 сентября 2019, четверг, 19:26 558
Силовые структуры 2019-09-19T19:30:01+03:00
Українські Новини
Европейская федерация журналистов осудила действия одного из руководителей Нацполиции

Европейская федерация журналистов осудила действия одного из руководителей Нацполиции

Евгений Шевцов и Алена Дегрик. Фото из открытых источников
Евгений Шевцов и Алена Дегрик. Фото из открытых источников

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ, EFJ) резко осудила действия одного из руководителей Национальной полиции Украины, которые привели к блокировке 17 украинских интернет-ресурсов, и призвала украинскую власть соблюдать европейские правовые стандарты свободы слова.

Об этом сообщил генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес, передает пресс-служба EFJ.

"Я очень обеспокоен тем, что ряд онлайн-источников информации неожиданно заблокирован в Украине. Еще более тревожным является тот факт, что издатели не могут защищать свои права при рассмотрении апелляций из-за задержки в тактике некоторых судей и прокуроров. Такие действия оказывают очень негативное влияние на уровень свободы выражения мнений в стране и на имидж страны на мировой арене", - сообщил Гутьеррес.

Среди заблокированных сайтов и блог-платформ оказались новостной портал Корреспондент.net, enigma.ua, trident-ua.info, informator.news и другие.

Напомним, 23 июля судья Сергей Вовк вынес решение, которым обязал украинских интернет-провайдеров и мобильных операторов заблокировать 18 интернет-медиа.

Инициатором блокировки этих СМИ стал заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Евгений Шевцов. На данных информационных площадках публиковались материалы, посвященные бизнесу супруги Шевцова – Алены Дегрик, компании которой были фигурантами ряда уголовных дел.

Евгений Шевцов и Алена Дегрик. Фото из открытых мсточниковЕвгений Шевцов и Алена Дегрик. Фото из открытых мсточников

Кроме того, как выяснили журналисты проекта "Наши гроши с Денисом Бигусом", супругов Шевцовых подозревали в отмывании нелегальных доходов и выводе средств в Россию. Журналисты издания Mind писали, что платежная система "Лео", к которой имеет отношение жена Шевцова Алена Дегрик, является одним из стейкхолдеров платежной системы Tyme, деятельность которой на территории Украины была запрещена Службой безопасности Украины. Также журналисты телевизионного канала "1+1" Александр Дубинский и Евгений Плинский в ходе собственного расследования установили, что Дегрик может быть причастна к платежной системе, работающей на территории оккупированного Донбасса.

Также о Шевцове писал проект журналистских расследований ACAB. В Facebook-группе проекта были опубликованы фото автомобиля, дома и квартиры, которые якобы принадлежат полицейскому и его жене.

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