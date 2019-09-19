В Украине готовятся к премьере фильма о жизни знаменитого конструктора космических кораблей Сергея Королева - СМИ

В Украине ожидается премьера киноленты про отечественного "отца космонавтики" Сергея Королева под названием: "Несокрушимый. Путь к мечте". Об этом сообщают в Подробностях.

Согласно информации, киноленту снимают на Житомирщине. В основу сюжета взята жизнь известного инженера, летчика и военного Сергея Королева, которого называют отцом космонавтики. В фильме рассказывается история волевой личности, обладающей гениальными умственными способностями и талантами. Над кинолентой работают в рамках проекта "Неизвестное о неизвестном".

Из биографии Королева известно, что начиная с 16 лет, юный гений читал лекции об авиации. А первым его изобретением, созданным в 17 лет, был безмоторный самолет К-5, который в дальнейшем рекомендовали к постройке.

Сергей Королев в молодости. Фото:VitebskCity

Сергей Королев руководил запуском первого в мире искусственного спутника Земли и первым полетом человека в космос.

А во время испытаний, которые инженер планировал проводить лично, случилась авария, во время которой он получил ранение головы и оказался в больнице.

После этого, 27 июня 1938 года его арестовали как участника троцкистской контрреволюционной организации. Королева приговорили к десяти годам и отправили на Колыму.

Арест Сергея Королева.Фото: VitebskCity

Однако в сентябре 1940 года по ходатайству Туполева, арестованного ранее, его вызвали из тюрьмы.

Самым сложным для режиссеров в работе над фильмом был подбор актеров, поскольку роль одного персонажа играло 3 актера.

"У нас в фильме играет три Сергея Павловича Королева: маленький, средний и взрослый. Очень сложно было подобрать, поскольку вся историческая база, есть - она ​​в черно-белом виде", - говорит Елена Заведия, ассистент режиссера, актриса.

Кадры со съемок фильма: "Несокрушимый.Путь к мечте". Фото:nеws.dks.cоm.uа

Все актеры фильма - житомиряне. Самому младшему всего 8 лет. Это его первая роль.

"Я сам белый, а для фильма потребовалось черный, то меня покрасили в черный. Я играю Сергея Павловича Королева в его детстве и там была одна такая сценка, как я бежал по полю, кричал" он летит, летит, как птица "а почему ты так кричал? Потому что мой герой увидел первый раз самолет ", - говорит юный актер Владимир Мельник.

История жизни украинского инженера была полна контрастов, взлетов и падений. Однако, несмотря на все обстятельства, которые окружали его напротяжении жизни, история запомнила его, как прежде всего нескорушимого человека ,что по словам режиссеров, и стало оснополагающей идеей названия фильма.

"Это очень сложная жизнь, поэтому он у нас и называется "несокрушимый ", а вот" путь к мечте "- вся его жизнь была мечта. Мы объединяем две линии: одна эта сложная, когда он проходит весь путь свой: допросы, потом Колыма и вот идет к своей мечте тяжелым своим путем и вторая линия - это его детство ", - говорит Петр Авраменко, режиссер-постановщик.

Часть картины снимали в Житомире, Бердичеве и Нежине. Теперь на очереди Одесса. Фильм планируют презентовать в следующем году в житомирском кинотеатре, а потом увидеть ленту можно будет на платформе Youtube.

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