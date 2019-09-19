подписаться на рассылку
24.55 24.9
26.9 27.5
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • В пятницу по всей стране пройдет акция аграриев против продажи украинской земли иностранцам, - Дикун
19 сентября 2019, четверг, 15:50 418
Политика 2019-09-19T16:45:02+03:00
Українські Новини
В пятницу по всей стране пройдет акция аграриев против продажи украинской земли иностранцам, - Дикун

В пятницу по всей стране пройдет акция аграриев против продажи украинской земли иностранцам, - Дикун

В пятницу по всей стране пройдет акция аграриев против продажи украинской земли иностранцам.

Об этом сообщил председатель "Всеукраинского Аграрного Совета" Андрей Дикун после сегодняшней встречи аграриев с Президентом Владимиром Зеленским и Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

"Мы хотим привлечь внимание нашего украинского общества, нашей власти для того, чтобы нас услышали, что мы выступаем против допуска на рынок земли Украины иностранцев", - рассказал Андрей Дикун.

Согласно последним заявлениям властей, при открытии рынка земли планируется разрешить покупать землю юридическим лицам, владельцами которых могут быть иностранцы. Именно это может стать "лазейкой", по которой иностранные граждане смогут владеть украинской землей. Ведь неизвестно, кто будет конечным владельцем или бенефициаром конкретной фирмы.

Андрей Дикун рассказал, что установление ограничений на приобретение земли негражданами - нормальная мировая практика.

"Например, ни одна из стран Восточной Европы не открывала одновременно свой рынок земли и для физлиц, и для юридических лиц, где учредителями могут быть иностранцы. Повсюду были жесткие ограничения. Чтобы не исчезло село - мы должны сохранить землю для украинцев", - сказал он.
Архив
Новости
Разумков подписал закон об импичменте Президента 17:04
Национальная кинопремия "Киноколо": стал известен список номинантов 17:01
Свежеспиленный лес. Фото: Олег Береговой
Под Киевом полицейский избил лесничего и переехал его машиной 16:54
В Запорожье ликвидируют наркографити, а в Днипре вандалы громят парк 16:44 Новости из регионов
Точно будет: Арахамия рассказал об императивном мандате, рассорившем "слуг народа" 16:41
больше новостей
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, - Пенсионный фонд 07:26 Инфографика
Это было искренне: Сенцов прокомментировал действия Савченко 08:39
VEKTOR Сompany Group: Новый завод выведет перерабатывающую отрасль в Украине на новый уровень 09:48 Пресс-релиз
больше новостей
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Бюджет 2020 не покроет реальные расходы страны, но его принятие будет хорошим сигналом, - Чернышов 11:31
Морские порты необходимо вынести из концессионного списка, - ученые НАН Украины 12:47
"Спасибо за сына, народ ему верит": криворожане в стихах поздравили маму Зеленского с днем рожденья 08:14
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok