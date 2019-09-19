ГБР провело обыски по делу о продаже должностными лицами госпредприятия арестованной недвижимости в Киеве, - Варченко

Сегодня прошли обыски у частного нотариуса, государственного регистратора и субъекта, который реализовывал недвижимое имущество, незаконно выставленого на продажу служебными лицами предприятия, подведомственного МВД Украины.

Обыски проводились в рамках досудебного расследования в отношении действий упомянутых служащих. Об этом сообщила Ольга Варченко, первый заместитель директора Государственного бюро расследований у себя на странице в Facebook.

"Сегодня день начался с обысков у частного нотариуса, государственного регистратора и субъекта, который реализовывал недвижимое имущество, незаконно выставленого на продажу служебными лицами предприятия, подведомственного МВД Украины. Обыски проводились в рамках досудебного расследования в отношении действий упомянутых служащих. Краткая предыстория: в 2017 году Государственная фискальная служба применила налоговый залог на имущество государственного предприятия, подведомственного МВД Украины. Арест на имущество наложили за того, что предприятие не уплатило налоги на сумму 1,2 миллиона гривен. В 2018 году должностные лица этого предприятия пренебрегли арестом, использовали поддельное решение одного из судов города Днепр, которым якобы был снят налоговый залог и выставили арестованную недвижимость на продажу. Речь идет о нежилые здания общей площадью 3 760,4 кв.м., расположенные в городе Киев. Своими противоправными действиями должностные лица государственного предприятия нанесли тяжелые последствия государственным интересам. Уголовное производство проводится по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 365-2 и ч. 1 ст. 388 УК Украины. Санкционированные обыски провели следователи Центрального аппарата при оперативном сопровождения ГУБКОП Служба безопасности Украины во процессуальным руководством Генеральная прокуратура Украины. Цель обысков - изъяли документы, доказывающие факт незаконного отчуждения арестованного недвижимости и причинение государству материального ущерба на сумму 1200000. Грн. Если вину упомянутых фигурантов расследования будет доказана в суде, их ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - сообщила Варченко.

Ранее Варченко рассказывала, что ГБР расследует причастность правоохранителей к торговле частными телефонными разговорами граждан.

Также Варченко заявила, что группа "черных риэлторов" завладела 20 объектами недвижимости. Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в деле начальника одного из отделов Нацполиции в Виннице.