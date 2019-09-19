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19 сентября 2019, четверг, 13:35 56
Верховная Рада и партии 2019-09-19T16:45:03+03:00
Українські Новини
Рада разрешит быть собственниками телепровайдеров с национальным покрытием исключительно гражданам Украины

Рада разрешит быть собственниками телепровайдеров с национальным покрытием исключительно гражданам Украины

Верховная Рада намерена разрешить быть собственниками телевизионных провайдеров с национальным покрытием исключительно гражданам Украины.

За принятие соответствующего законопроекта №2035 от 3 сентября в 1 чтении проголосовало 290 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно норме законопроекта, конечным бенефициарным владельцем провайдера программной услуги многоканальной цифровой эфирной телесети с общенациональным покрытием может быть исключительно гражданин Украины.

Также законопроект предусматривает запрет на владение корпоративными правами на всех уровнях резидентам страны-агрессора, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в офшорных зонах, а также органам власти и юрлицам, в положении о деятельности которых не предусмотрено создание телевизионного провайдера.

Несоблюдение приведенных требований является основанием для отказа в выдаче и продлении лицензии провайдера программной услуги, а в случае если несоблюдение указанных требований обнаружено Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания во время действия лицензии, такая лицензия может быть аннулирована в судебном порядке по представлению Нацсовета.

Как сообщали Українськi Новини, 5 лет назад СБУ завела дело на провайдеров, не приостановивших трансляцию российских каналов.

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