Кличко просит Раду распустить Киевсовет

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, корорый ранее пригрозил распустить столичных депутатов из-за неявки на заседания, просит Верховную Раду распустить Киевский городской совет.

Об этом сообщил сам Кличко, передают Українські Новини.

"Я обращаюсь к парламенту... на счет роспуска Киевсовета 8-го созыва и назначения досрочных выборов в Киеве", - объявил он.

На пленарное заседание 9-й сессии Киевсовета собралось менее 61 депутата, необходимых для его проведения.

До этого депутаты Киевсовета также не объявились на 2 заседаниях.

Кличко заявил, что работать готовы не все депутаты.

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На пленарное заседание 9-й сессии Киевсовета зарегистрировались 38 депутатов из 61 минимально необходимого. До этого депутаты Киевсовета также не объявились на 2 заседаниях.

"Все делается для дестабилизации ситуации в стране", - заявил мэр Киева.

Также Кличко отметил, что стабильная ситуация в столице - залог стабильной ситуации в каждом городе.

На заседании планировалось обсудить вопросы социальных выплат, зарплат работникам транспортной сферы и надбавок сотрудникам образовательных учреждений. Также, по его словам, следовало бы поднять вопрос отопительного сезона и обсудить бюджет на следующей год.

Как сообщали Українські Новини, Кличко инициировал прекращение полномочий Киевсовета из-за отсутствия кворума.



Ранее Кличко заявил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.



Тем временем Кличко намерен баллотироваться на следующих выборах мэра Киева.