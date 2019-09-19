Кличко просит Раду распустить Киевсовет

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, корорый ранее пригрозил распустить столичных депутатов из-за неявки на заседания, просит Верховную Раду распустить Киевский городской совет.\r\nОб этом сообщил сам Кличко, передают Українські Новини.\r\n"Я обращаюсь к парламенту... на счет роспуска Киевсовета 8-го созыва и назначения досрочных выборов в Киеве", - объявил он.\r\nНа пленарное заседание 9-й сессии Киевсовета собралось менее 61 депутата, необходимых для его проведения.\r\nДо этого депутаты Киевсовета также не объявились на 2 заседаниях.Кличко заявил, что работать готовы не все депутаты.\r\n(Новость дополнена подробностями)\r\nНа пленарное заседание 9-й сессии Киевсовета зарегистрировались 38 депутатов из 61 минимально необходимого. До этого депутаты Киевсовета также не объявились на 2 заседаниях. \r\n"Все делается для дестабилизации ситуации в стране", - заявил мэр Киева.Также Кличко отметил, что стабильная ситуация в столице - залог стабильной ситуации в каждом городе.\r\nНа заседании планировалось обсудить вопросы социальных выплат, зарплат работникам транспортной сферы и надбавок сотрудникам образовательных учреждений. Также, по его словам, следовало бы поднять вопрос отопительного сезона и обсудить бюджет на следующей год.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кличко инициировал прекращение полномочий Киевсовета из-за отсутствия кворума. Ранее Кличко заявил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.Тем временем Кличко намерен баллотироваться на следующих выборах мэра Киева. \r\n