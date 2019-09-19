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19 сентября 2019, четверг, 11:37 168 Дополнено
Верховная Рада и партии 2019-09-19T13:00:03+03:00
Українські Новини
Кличко просит Раду распустить Киевсовет

Кличко просит Раду распустить Киевсовет

Мэрия Фото: КГГА
Мэрия Фото: КГГА

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, корорый ранее пригрозил распустить столичных депутатов из-за неявки на заседания, просит Верховную Раду распустить Киевский городской совет.

Об этом сообщил сам Кличко, передают Українські Новини.

"Я обращаюсь к парламенту... на счет роспуска Киевсовета 8-го созыва и назначения досрочных выборов в Киеве", - объявил он.

На пленарное заседание 9-й сессии Киевсовета собралось менее 61 депутата, необходимых для его проведения.

До этого депутаты Киевсовета также не объявились на 2 заседаниях.

Кличко заявил, что работать готовы не все депутаты.

(Новость дополнена подробностями)

На пленарное заседание 9-й сессии Киевсовета зарегистрировались 38 депутатов из 61 минимально необходимого. До этого депутаты Киевсовета также не объявились на 2 заседаниях. 

"Все делается для дестабилизации ситуации в стране", - заявил мэр Киева.
Также Кличко отметил, что стабильная ситуация в столице - залог стабильной ситуации в каждом городе.

На заседании планировалось обсудить вопросы социальных выплат, зарплат работникам транспортной сферы и надбавок сотрудникам образовательных учреждений. Также, по его словам, следовало бы поднять вопрос отопительного сезона и обсудить бюджет на следующей год.

Как сообщали Українські Новини, Кличко инициировал прекращение полномочий Киевсовета из-за отсутствия кворума. 

Ранее Кличко заявил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.

Тем временем Кличко намерен баллотироваться на следующих выборах мэра Киева

 

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