VEKTOR Сompany Group: Новый завод выведет перерабатывающую отрасль в Украине на новый уровень

18 сентября в Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел прошел круглый стол "Европейские инвестиции в перерабатывающую отрасль Украины и создание привлекательного инвестиционного климата". На нем присутствовали почетный консул Болгарии в Украине Сергей Желев, владелец компании Elica (Болгария) Йордан Радулов, владелец VEKTOR Сompany Group Александр Александров, представитель компании Elica Андрей Шпаков, представитель Международной ассоциации переработчиков Украины Ольга Кулакова, а также представители Министерства экономического развития и торговли, ассоциации "Укролияпром", руководители ООО "Тан", ЧП "Лубнымаш" и другие. Организатором круглого стола является информационно-аналитическое агентство Agro Insightex.

В своем вступительном слове почетный консул Республики Болгария в Украине Сергей Желев отметил, что Болгария является важным и самым большим партнёром Украины в Балканском регионе. По его словам, в 2019 году торговля между Украиной и Болгарией демонстрирует динамику роста. Так, по данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 июля 2019 года объемы болгарских инвестиций в украинскую экономику увеличились на 5,6% и составляют 45,3 млн долларов. Желев отметил, что украинская перерабатывающая промышленность на сегодня является одной из ведущих отраслей экономики страны и нуждается в высокотехнологичном оборудовании. При этом компания Elica (Болгария) является одним из лидеров по производству такого оборудования и, благодаря использованию технологий Elica, масложировая промышленность Украины выйдет на новый виток своего развития.

В свою очередь собственник Elica Йордан Радулов сообщил, что компания была основана как семейный бизнес, в ней работает около 150 человек. Он отметил, что в Украине идёт технологическое обновление во всех отраслях производства, при этом у Elica есть технологии, которые она предложит украинским компаниям и партнёр, в лице VEKTOR Company Group, который будет представлять ее на украинском рынке. Йордан выразил благодарность украинским властям, без поддержки которых не было бы возможности реализации проекта, при этом, по его словам, расширение бизнеса в Украине даёт новые возможности для развития компании.

В своем выступлении собственник Vektor Company Group Александр Александров подчеркнул, что Украина занимает первое место в производстве, выращивании и переработке семян подсолнечника, при этом, согласно проведенным исследованиям, 67% масложировых заводов Украины построено более 10 лет назад и требуют обязательного технического переворужения.

По словам Александрова, в Украине идет реализация совместного проекта компаний VEKTOR Company и Elica по строительству завода "Элика Украина", который будет выпускать инновационное оборудование для более глубокой переработки зерновых и масличных культур. Он отметил, что компания Elica является лидером в производстве оборудования для глубокой переработки зерновых культур и семян подсолнечника, а оборудование компании Elica в сравнении с другими европейскими брендами ушло на несколько десятилетий вперёд.

Александров уточнил, что на сегодняшний день с профильными отделами Харьковской области идет обсуждение места реализации совместного проекта. По его словам, инвестиции в строительство завода составят 20 млн евро, его строительство начнется весной 2020 года, а в 2021 году выйдет первый комплект оборудования. В штатном режиме завод начнет работу в конце 2021 года, при этом благодаря реализации проекта будет создано 150-250 рабочих мест. Реализация произведенного оборудования планируется как на внутреннем так и на внешних рынках. Александров подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине нет предприятий, выпускающих подобное оборудование.

Он отметил многолетнюю историю взаимоотношений Украины и Болгарии, при этом, по его словам, реализация данного проекта позволит усилить сотрудничество между странами и приведет к взаимному экономическому росту.