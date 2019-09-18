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18 сентября 2019, среда, 21:03 652
Общество 2019-09-18T22:45:02+03:00
Українські Новини
Психолог рассказал о причинах, по которым мужчина угрожал взорвать мост в Киеве

Психолог рассказал о причинах, по которым мужчина угрожал взорвать мост в Киеве

Сегодня вечером, 18 сентября, 42-х летний выходец из Крыма Алексей Белько угрожал взорвать Мост метро в Киеве, но затем сам сдался правоохранительным органам. Психолог и научный руководитель Института когнитивного моделирования (ICM) Спартак Суббота рассказал, какими могли быть причины такого поведения.

“Это была попытка теракта, главный признак которого – публичность.

К терактам склонны люди, которые страдают от недостатка внимания, испытывают длительную неудовлетворенность или подавленность. Террорист мог руководствоваться: желанием заявить о себе, желанием управлять или лишить власти окружающих. Попытка совершить террористический акт также могла быть следствием серьезных психологических расстройств – паранойи преследования, например. Не исключено, что мужчина принадлежит к группе экстремистов и находится под внешним воздействием”, – написал Спартак Суббота на своей странице в Facebook.

Психолог также отметил, что добровольно сдаться мужчину подтолкнули правильные действия со стороны правоохранителей, которые начали вести с ним диалог.

“Массированное стягивание военной техники к мосту было ошибкой, потому что попытки давить и шантажировать террористов могут только подтолкнуть их к действиям. Полиция вовремя это поняла и успешно наладила диалог, уговорив мужчину сдаться”.

 
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