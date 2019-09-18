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18 сентября 2019, среда, 20:47 86
Политика 2019-09-18T21:13:57+03:00
Українські Новини
Комитет рекомендует Верховной Раде ввести контрактную форму государственной службы

Комитет рекомендует Верховной Раде ввести контрактную форму государственной службы

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, региональной политики и градостроительства рассмотрел на своем заседании принятый в первом чтении проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти, p. №1066 и принял решение рекомендовать парламенту принять его во втором чтении и в целом.

Такое решение было принято сегодня, передают Українські Новини.

Законопроектом предлагается упростить порядок принятия на государственную службу и освобождение от нее, повысить ответственность государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также вводится возможность контрактной государственной службы.

Как отметил председатель комитета Андрей Клочко, законопроект о перезагрузке власти, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским и определенный им как безотлагательный для рассмотрения, поможет Украине повысить профессионализм государственных служащих и усилить эффективность работы исполнительной ветви власти, как на центральном, так и на региональном уровне.

"Всемирный банк оценил эффективность деятельности исполнительной власти в Украине на уровне 35 баллов из 100. А это уровень таких стран, как Гондурас, Уганда. Например в Румынии - 46 баллов, Польше - 74 балла, Литве - 80 баллов, США - 93 балла, Германии - 94 балла. Поэтому, наша ключевая задача сегодня - обновление государственной службы, оценки деятельности государственных служащих и их материальное стимулирование, и главное - создание возможностей для перевода государственной службы на контрактную основу, что усилит эффективность деятельности госслужащих", - резюмировал Андрей Клочко.
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