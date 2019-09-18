Очистные сооружения Днипро начнут перерабатывать куриный помет, – СМИ

На веб-сайте Единого реестра оценки влияния на окружающую среду появилось сообщение о строительстве биогазовой электростанции в селе Новоалександровка Днепровского района Днепропетровской области. Реализовывать проект будет Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Био энерджи Днепр".

Об этом сообщило интернет-издание "Информатор".

Предприятие планирует построить на территории 3,23 га биогазоэнергетическую станцию по переработке осадков сточных вод Коммунального предприятия (КП) "Днепрводоканал" в количестве 2 200 тонн/сутки и куриный помет в количестве 140 тонн/сутки. Отходы обрабатываются в ферментаторах, где создается биогаз в количестве 1 362 куб. м/г. Потом биогаз сжигается на газопоршневых агрегатах и создается электроэнергия. Отработанный иловый субстракт перекачивается на иловые поля КП "Днепрводоканал" ДГС. Мощность электростанции составит 4,8 МВт в год. Площадь самой застройки составит 6 тыс. кв. м.

О запахе куриного помета, который в перспективе имеет все шансы стать мощной ассоциацией с городом Днипро, ничего не говорится. Население близлежащих сел открыто высказыает недовольство, потому что откровенно зловонный запах города, где живут их дети, ничего общего с экологическими перспективами в их представлении не имеет.

Строительство электростанции планируется на территории Центральной станции аэрации КП "Днепрводоканал" ДГС в Новоалександровке. Иные альтернативы не рассматривались.

Среди социально-экономических последствий – будет создано 27 рабочих мест, уменьшение потерь сельскохозяйственных земель, которые используются для осушения и захоронения шлаков, а также уменьшение загрязнения земель.

Среди экологических последствий эксплуатации объекта – выбросы вредных веществ в атмосферу, снятие слоя плодородной почвы объекта, и появление новых вредных стоков и отходов. Предприятие обещает выбрасывать вредные вещества в атмосферу в пределах нормы, а стоки и вредные отходы очищать и проводить их безопасное захоронение.

Владельцем ООО "Био энерджи Днепр" согласно данным Министерства юстиции, является на 99% "Апс Пауер Технолоджі Гмбх", и на 1% — ООО "Альтернативные энергоресурсы". Компанию связывают с корпорацией CONCORD GROUP и днепровским бизнесменом Сергеем Довгалюком.

Как отмечает издание, до 28 сентября этого года включительно, общественность может подавать свои замечания и предложения к плановой деятельности, объему исследований и детализации информации по данному строительству.