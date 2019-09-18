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18 сентября 2019, среда, 14:19 329
Экономика 2019-09-18T15:00:02+03:00
Українські Новини
Единственный интерес Коломойского в энергетике - низкие тарифы для его бизнеса, - Прокип

Единственный интерес Коломойского в энергетике - низкие тарифы для его бизнеса, - Прокип

Интерес Игоря Коломойского в энергетике в том, чтобы получать дешевую электроэнергию для своих предприятий. Об этом заявил эксперт "Украинского института будущего" Андриан Прокип в интервью журналисту, комментируя приглашение олигарха на встречу с президентом по энергетическим вопросам.

"Странно, почему господин Коломойский приглашен на, грубо говоря, обсуждение каких-то энергетических вопросов, если он не является собственником основных активов энергетических в стране. Его интерес - это низкая цена электроэнергии для его активов", - заявил Прокип.

Эксперт напомнил, что по иску предприятий олигарха ранее был заблокирован тариф на услуги по передаче и диспетчеризации электроэнергии компании "Укрэнерго" и, наконец, этот тариф был снижен именно для них.

А также отметил, что госкомпания "Центрэнерго", которую контролируют приближенные к бизнесмену люди, продает предприятиям Коломойского электроэнергию по заниженным тарифам, ниже себестоимости. И, как следствие, госкомпания уже имеет серьезные убытки.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Причем "Центрэнерго" закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам+", которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт/ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, в то время как себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт/ч.

Народный депутат Украины Михаил Бондарь считает, что есть все основания утверждать, что в "Центрэнерго" создана и работает система преступных коррупционных сделок, в результате которой разворовываются государственные средства, а компания "Центрэнерго" искусственно доводится до банкротства, и направил депутатское обращение к Минэнергетики, НАБУ и ФГИ с требованием провести проверку.

Больше новостей о: Центрэнерго Андриан Прокип ПАО "Центрэнерго" Игорь Коломойский

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