Суд арестовал землю под ЖК "Синергия Сити" в Ирпене, - СМИ

Еще один проект экс-мэра Ирпеня Владимира Карплюка оказался провальным. Землю, которую отписали Игорю Оверко, известному подрядчику Карплюка, на строительство крупнейшего в Ирпене жилого комлекса арестовали. Решение об аресте вынесла судья Светлана Оладько от 14 сентября 2019 года.

Под арест подпадают шесть земельных участков общей площадью более 29 гектаров, на которых и должен был расположиться ЖК "Синергия Сити", сообщает "КП в Украине".

Решение было вынесено в рамках уголовного производства №420191112400000604 от 4 сентября 2019 года, открытого Киево-Святошинской местной прокуратурой Киевской области по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Арест предусматривает, что владельцам земельных участков запрещено каким-либо образом распоряжаться земельными участками.

Ранее сообщалось, что прокуратура Киево-Святошинского района требует признать принятый в 2018 году новый Генплан Ирпеня, который предусматривает незаконное изменение целевого назначения земель, противоправным. В частности, установлено, что Ирпенским городским советом 19 декабря 2018 принято решение №4574-62-VII "Об утверждении градостроительной документации - обновленного Генерального плана города Ирпень", которое противоречит интересам Ирпенской территориальной общины и принято без учета государственных, общественных и частных интересов.

Именно в рамках вновь принятого Генплана и происходит строительство ЖК "Синергия Сити".

Прокуратура подала исковое заявление в интересах государства в Ирпенский городской совет о признании противоправным и отмене вышеуказанного решения, а также признании противоправными действий органа местного самоуправления. В рамках рассмотрения этого заявления участок и была арестован.

В СМИ сообщается, что незаконно построенные дома ЖК "Синергия Сити" могут быть снесены, или национализированы в счет погашения долгов по налогам, паевых взносов в развитие инфраструктуры, а также вреда, причиненного экологии города.

"Мы заранее приносим соболезнования инвесторам и порядочным людям, которые на последние деньги купили квартиры в этих домах, вас предупреждали несколько лет, что такое может быть. Вы, к сожалению, нас не слышали Второй вариант - рассматривается вопрос сноса недостроенных домов. И третий вариант - национализация в счет выставленных долгов по уничтожению экологии, природных ресурсов, налогов, долевого участия, которая, естественно, не оплачивалось ", - сообщил советник министра МВД Армен Согомонян.

Скорее всего этот комплекс рискует повторить судьбу ЖК "Благодатный" скандального застройщика Игоря Вишнякова, который обманул тысячи семей и оставил их без крыши над головой. Интересный факт, что ранее Карплюк всячески поддерживал и рекомендовал Вишнякова как надежного застройщика и призвал жителей Ирпеня инвестировать средства именно в его строительную компанию. Сейчас ситуация повторяется и с Оверком. Он всегда был карманным подрядчиком Карплюка и выполнял все поручения партии "Новые лица".

Что рекомендуют юристы?

Юристы в таких случаях рекомендуют инвесторам, которые уже вложили деньги в проект ЖК "Синергия Сити", безотлагательно обратиться в отдел продаж и инициировать расторжение договора, пока компания-застройщик не успела вывести средства и объявить о банкротстве. Кроме того, инвесторам рекомендуется подавать индивидуальные жалобы о мошенничестве со стороны застройщика, поскольку о незаконности генерального плана и возможности наступления уголовной ответственности за незаконную застройку компании и ее топ-менеджмента было известно заранее.