Законопроект "О столице" должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии, - Кличко

Новый законопроект "О столице", зарегистрированный в Верховной Раде, должен пройти общественное обсуждение и получить выводы международных экспертов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на пресс-конференции во время форума Investin Kyiv Forum2019, который проходит в столице, пишет пресс-служба.

"Зарегистрированный законопроект "О ​​столице" должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии, выводы других международных экспертов. Должно состояться общественное обсуждение. - подчеркнул Кличко. - Я убежден, в таком виде этот законопроект принимать нельзя! Он разрушает принципы децентрализации и самоуправления, лишает киевлян права избирать власть в своем городе. А также создаст хаос в управлении столицей. Подобного нет ни в одной европейской стране, в одном европейском городе. - Когда люди не будут влиять на процессы, происходящие в городе, а власть - не отвечать перед горожанами, поскольку ее назначили", - подчеркнул мэр Киева.

Он подчеркнул, что в проекте закона, фактически, речь идет о централизации власти.

"Но мы же строим демократическую страну! У нас состоялись демократические выборы Президента. Я считаю, что именно на таких демократических началах и по демократическим законам должны состояться и выборы в местные органы власти", - подчеркнул мэр столицы.