Бензин в Украине подорожает минимум на 1,5 грн/л из-за взрывов в Саудовской Аравии, - эксперт

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"Консалтинговая группа "А-95" заявляет, что прогнозный дефицит в балансе дизельного топлива на сентябрь составляет 150 тыс. тонн.

Об этом написал директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Прогнозный дефицит баланса дизтоплива на сентябрь уже составляет около 25% или 150 тыс. тонн. И если до октября еще, может быть, дотянем с топливом за счет каких-никаких запасов и поставок из Беларуси, то чем закрывать баланс в октябре, никто не знает", - написал он.

Куюн отметил, что сейчас заблокирована работа нефтеперевалочного комплекса в порту "Южный" и мощности для приема новых партий отсутствуют.

Он подчеркнул, что уже 25 сентября ожидается танкер с 30 тыс. тонн нефтепродуктов, следом за ним прибудет аналогичный танкер и если ситуация не разрешится, то в Украину топливо не придёт.

Как сообщали Українські Новини, нефть выросла в цене на 10% после атаки беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Ранее, в мае 2019 года, нефтяные фьючерсы подешевели на фоне рекордной добычи в США, приведшей к росту коммерческих запасов сырья.