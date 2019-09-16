Один из руководителей Нацполиции "кошмарит" сотрудников ИТ-сферы в пользу бизнеса его жены, – расследование "Стоп коррупции"

Правоохранители под руководством заместителя начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Евгения Шевцова систематически осуществляют атаки на ИТ-предприятия и парализуют бизнес возможных конкурентов жены Шевцова - Елены Дегрик.

Об этом сообщила программа журналистских расследований "Стоп Коррупции" в своем сюжете на "5 канале".

"Пресс-служба Нацполиции периодически рапортует об успешно проведенных обысках в онлайн-казино, выкладывая фото изъятых денег и техники. Вот только таких же ярких рапортов о закрытии казино и осуждения фигурантов нет", - рассказали авторы расследования.

Как установили журналисты, причина странного поведения Нацполиции в том, что следователи заботятся не о борьбе с преступлениями, а о защите бизнеса жены одного из руководителей - Елены Дегрик. В качестве доказательство они приводят показания одного из ИТ-предпринимателей, у которого изъяли имущество и личные сбережения в размере 17 млн ​​гривен. Он говорит, что во время работы над проектом, который вызвал интерес полиции, с ним связывались люди от Евгения Шевцова и его жены.

Официально компания "Леогейминг Пей", принадлежащая Дегрик, принимает платежи за компьютерные онлайн-игры вроде World of Tanks. Однако, по информации "Стоп коррупции", она фактически сотрудничает с запрещенными в Украине онлайн-казино. Летом прошлого года Елена Шевцова и владелец "Пари-Матч" Евгений Швиндлерман стали фигурантами уголовного дела. По версии следствия, под брендом "Пари-Матч" работало виртуальное казино, выводило наличные в направлении России и оффшоров. Выводить ее помогали фирмы Шевцовой, в частности "Леогейминг Пей". Есть также уголовные производства в отношении компаний Дегрик, ее обвиняли в том, что компания выводит средства на территорию РФ.

Пресса заинтересовалась персоной Шевцова после того, как в июле 2018 года он выиграл конкурс на должность руководителя 1-го управления организации досудебных расследований в Государственном бюро расследований (ГБР). Как утверждает издание "Украинская правда", голосование за кандидатуру Шевцова оказалось фикцией, поскольку его фамилия оказалась в заранее согласованном списке победителей, который попал в руки прессы.

"Судя по декларации, жене Шевцов обязан буквально всем. Из своего у него лишь охотничье ружье. На жену оформлены 2 квартиры, нежилая недвижимость в Киеве, земельный участок и дом в Бориспольском районе, а также внедорожник Range Rover, цены на который стартуют от 2 млн 200 тыс.", - говорится в сюжете.

Авторы программы утверждают, что Евгений Шевцов стоял не только за многими громкими наездами на ИТишников за последние годы, но и оказывал давление на журналистов. На это обратило внимание даже посольство США в Украине. В соцсетях были опубликованы видео автомобилей, недвижимости и ресторанов семьи Шевцовых. Автор видео Денис Иванов утверждает, что за это видео его семью преследовали, а у отца провели обыски. Авторы публикаций о Шевцове постоянно наталкиваются на судебные иски. Последней жертвой оказался адвокат отца Дениса Иванова Маси Найем. 2 сентября Шевцов подал на него в суд за клевету, аналогичный иск подает и его жена Елена.

По информации "Стоп коррупции" Шевцов может планировать перейти на работу в новую Службу финансовых расследований. "Подтвердятся ли слухи о переходе Шевцова в новую службу финансовых расследований, покажет время. Но высшему руководству следует напомнить, что потенциальное продвижение по службе бывших, "неочищенных" кадров может превратить настоящую реформу в простую смену названия органов", - резюмировали авторы программы.