Проект бюджета-2020 свидетельствует, что "Центрэнерго" не будут выставлять на продажу, – Трохимец

Доходы от приватизации, указанные в проекте бюджета-2020, свидетельствуют, что Государственную энергогенерирующую компанию "Центрэнерго" исключили из списка на продажу.

Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в эфире телевизионного канала "Эспрессо".

"Раньше мы видели план большой приватизации, говорил о том, что определенные объекты должны быть выставлены на конкурс. Ожидаемая стоимость всех этих объектов 17 млрд гривен, из которых "Центрэнерго" было 6 млрд гривен. Действительно, "Центрэнерго" было привлекательным объектом с точки зрения инвесторов, которые могли купить данное предприятие. Это могли быть как украинские инвесторы, так и иностранные. Сегодня в проекте бюджета на следующий 2020 год доходы от приватизации заложены на уровне 5 млрд гривен. То есть, имеется в виду, что "Центрэнерго" там точно уже нет в этом списке", - сказал Трохимец.

По мнению эксперта, исключение "Центрэнерго" из списка предприятий, подлежащих приватизации, связано с тем, что на нем зарабатывает бизнесмен Игорь Коломойский. Причем дважды - когда продает госпредприятию уголь по завышенной цене через свои компании, и затем, когда "Центрэнерго" продает электроэнергию ферросплавным заводам бизнесмена по заниженному тарифу 1,3 гривен кВт/ч, в то время как ее себестоимость составляет по 1,9 гривен кВт/ч. В результате госпредприятие получает колоссальные убытки.

"Видимо, подумали, что зачем такую ​​хорошую дойную корову продавать, если ее можно доить дважды - сначала купить у самого себя дорого уголь, а потом самому себе продать дешево электрическую энергию, а все убытки оставить на предприятие, которое тебе не принадлежит, которое принадлежит украинскому народу. И потом из бюджета это все перекроется", - отметил Трохимец.

Он также отметил, что на эту коррупционную схему не реагируют правоохранительные органы, что, очевидно, является признаком их политической ангажированности.

"Возникает следующий вопрос: где НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины)? Когда вручать подозрения по "Роттердам+" (формуле ценообразования) через 2 года после начала расследования, не имея на то никаких юридических оснований, то бегут все наперебой вручать подозрения. А когда под носом творится то, что я сейчас описал. И это же общеизвестный факт, который есть во всех средствах массовой информации. То есть, открываешь Интернет, и в глаза бросается, не надо заявления какой-то ждать, или еще чего-то. И никакого движения, никакого абсолютно движения. Это что, предвзятость правоохранительных органов?" - сказал Трохимец.

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что Коломойский полностью контролирует госкомпанию "Центрэнерго" и не заинтересован в ее приватизации. А политолог Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Верховной Раде Украины временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг "Центрэнерго".