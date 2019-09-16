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16 сентября 2019, понедельник, 16:09 754
Бизнес 2019-09-16T16:11:10+03:00
Українські Новини
Аслунд заявил, что "Коломойский должен сидеть в тюрьме", – СМИ

Аслунд заявил, что "Коломойский должен сидеть в тюрьме", – СМИ

Андерс Аслунд. Фото: Перша Шпальта
Андерс Аслунд. Фото: Перша Шпальта

Появление бизнесмена Игоря Коломойского на Экономическом форуме YES спровоцировало неоднозначные заявления со стороны зарубежных экспертов. В частности, старший научный сотрудник Atlantic Council Андреса Аслунд высказал жесткую позицию в отношении, Коломойского, заявив, что тот должен сидеть в тюрьме, а не давать интервью в кулуарах Форума YES. Так как в случае возврата "Приватбанка" в собственность Коломойского – Украина не получит больше никаких кредитов.

Об этом сообщила "Перша шпальта".

Как заявил Аслунд, его  возмутил сам факт появления Коломойского на мероприятии. "Если Украина возвратит "Приватбанк", как того хочет этот человек – это будет полная катастрофа. Это будет крест на всем что делает правительство. Страна больше не получит никаких кредитов. И вообще я не понимаю, если Коломойский бандит, и он ограбил "Приватбанк", почему он не сидит в тюрьме? Что вообще тут происходит?, — удивлялся Аслунд.

Кроме, того эксперт отметил что Президенту Украины Владимиру Зеленскому, "при таком положении дел не стоит встречаться с Игорем Коломойским". Единственное место, по словам Аслунда, где они могут встретиться – это суд.

Напомним, в Киеве проходит 16-я ежегодная встреча "Ялтинской европейской стратегии", которая в этом году получила название "Счастье сейчас". В кулуарах собрались сотни гостей, представители Международного валютного фонда (МВФ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), предприниматели, топ-менеджеры, чиновники. Основной темой обсуждения для них стала макроэкономическая ситуация в стране и первые шаги новой власти.

Больше новостей о: atlantic council Ялтинская европейская стратегия Игорь Коломойский Андрес Аслунд Экономический форум YES

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