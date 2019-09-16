Аслунд заявил, что "Коломойский должен сидеть в тюрьме", – СМИ

Появление бизнесмена Игоря Коломойского на Экономическом форуме YES спровоцировало неоднозначные заявления со стороны зарубежных экспертов. В частности, старший научный сотрудник Atlantic Council Андреса Аслунд высказал жесткую позицию в отношении, Коломойского, заявив, что тот должен сидеть в тюрьме, а не давать интервью в кулуарах Форума YES. Так как в случае возврата "Приватбанка" в собственность Коломойского – Украина не получит больше никаких кредитов.\r\nОб этом сообщила "Перша шпальта".\r\nКак заявил Аслунд, его возмутил сам факт появления Коломойского на мероприятии. "Если Украина возвратит "Приватбанк", как того хочет этот человек – это будет полная катастрофа. Это будет крест на всем что делает правительство. Страна больше не получит никаких кредитов. И вообще я не понимаю, если Коломойский бандит, и он ограбил "Приватбанк", почему он не сидит в тюрьме? Что вообще тут происходит?, — удивлялся Аслунд.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=nAOnciaY2JE" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКроме, того эксперт отметил что Президенту Украины Владимиру Зеленскому, "при таком положении дел не стоит встречаться с Игорем Коломойским". Единственное место, по словам Аслунда, где они могут встретиться – это суд.\r\nНапомним, в Киеве проходит 16-я ежегодная встреча "Ялтинской европейской стратегии", которая в этом году получила название "Счастье сейчас". В кулуарах собрались сотни гостей, представители Международного валютного фонда (МВФ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), предприниматели, топ-менеджеры, чиновники. Основной темой обсуждения для них стала макроэкономическая ситуация в стране и первые шаги новой власти.