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17 сентября 2019, вторник, 07:30 86
Экономика 2019-09-17T08:15:57+03:00
Українські Новини
Цена на подсолнечное масло резко выросла за август

Цена на подсолнечное масло резко выросла за август

Подсолнечное масло. Фото: pixabay
Подсолнечное масло. Фото: pixabay

В августе средние потребительские цены на подсолнечное масло увеличились на 0,17%, или на 0,06 гривны, до 34,96 гривны/литр по сравнению с июлем.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

При этом самые высокие цены зафиксированы во Львовской области - 36,91 гривны/литр, самые низкие - в Тернопольской области - 32,49 гривны/литр.

Как сообщали Українські Новини, в июле средние потребительские цены на подсолнечное масло снизились на 0,3%, или на 0,09 гривны, до 34,90 гривны/литр по сравнению с июнем.

В 2018 году выпуск подсолнечного масла уменьшился на 7,7%, или на 400,382 тыс. тонн, по сравнению с 2017 годом и составил 4 799,387 тыс. тонн.

Также Украина увеличила экспорт подсолнечного масла на 8,6%, экспортировала рекордный объем зерновых за год и увеличила экспорт цитрусовых в 12 раз.

Ранее в Запорожье правоохранительные органы задержали жителя Кировоградской области по подозрению в мошенническом завладении 87,580 тонн семян подсолнечника стоимостью более 1 млн гривен.

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