Беленюк от "Слуги народа" вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе

Народный депутат от партии "Слуга народа" и спортсмен Жан Беленюк прошел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходит в Казахстане. Об этом сообщает "Страна"\r\nПобедитель и призер чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр, Беленюк в полуфинале одолел в своей весовой категории до 87 кг спортсмена из Германии Дениса Максимилиана Кудла. Счет поединка составил 2:1.\r\n16 сентября в столице Казахстана Нур-Султане украинцу предстоит побороться за "золото" с Виктором Леринцем из Венгрии.\r\nЧемпионат мира - 2019 по спортивной борьбе завершится 22 сентября.