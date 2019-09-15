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15 сентября 2019, воскресенье, 18:57 11 Обновляется
Общество 2019-09-15T18:58:55+03:00
Українські Новини
Беленюк от "Слуги народа" вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе

Беленюк от "Слуги народа" вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе

Жан Беленюк. Фото: 112.ua
Жан Беленюк. Фото: 112.ua

Народный депутат от партии "Слуга народа" и спортсмен Жан Беленюк прошел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходит в Казахстане. Об этом сообщает "Страна"

Победитель и призер чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр, Беленюк в полуфинале одолел в своей весовой категории до 87 кг спортсмена из Германии Дениса Максимилиана Кудла. Счет поединка составил 2:1.

16 сентября в столице Казахстана Нур-Султане украинцу предстоит побороться за "золото" с Виктором Леринцем из Венгрии.

Чемпионат мира - 2019 по спортивной борьбе завершится 22 сентября.
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