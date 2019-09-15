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15 сентября 2019, воскресенье, 10:35 154
Европа 2019-09-15T11:30:01+03:00
Українські Новини
Представились работниками спецслужб: в Польше по делу о контрабанде янтаря задержали украинцев

Представились работниками спецслужб: в Польше по делу о контрабанде янтаря задержали украинцев

Задержание украинцев по делу о контрабанде в Польше. Фото: ZYCIE.PL
Задержание украинцев по делу о контрабанде в Польше. Фото: ZYCIE.PL

В Польше по делу о контрабанде большого количества янтаря из Украины были задержаны шесть человек, среди которых двое граждан Украины, называющих себя сотрудниками украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба Центрального Антикоррупционного бюро Польши.

Так, сообщается, что задержание провели 13 сентября в Варшаве.

В рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря в Польше задержали 6 человек,  в т.ч. двух граждан Украины, которые утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб. 

"Спецоперация, проводимая Центробанком, касается контрабанды большого количества янтаря из Украины на территорию Республики Польша. Собранные по этому делу материалы будут направлены в Национальную прокуратуру", - говорится в сообщении.

По данным Zaxid.net со ссылкой на RMF.fm, подозреваемых задержали в одном из ресторанов около 18:00, кроме украинцев задержаны четыре гражданина Польши.

Также известно, что при задержании якобы использовали шумовые гранаты.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский предлагает сажать в тюрьму за незаконную добычу янтаря: законопроект.

Также Зеленский поручил принять закон о легализации добычи янтаря до декабря.

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