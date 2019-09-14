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14 сентября 2019, суббота, 19:31 375
Политика 2019-09-14T19:32:27+03:00
Українські Новини
Труханов встретился с мэром Лондона

Труханов встретился с мэром Лондона

В Великобритании завершилась международная конференция Fast-Track Cities - 2019, участником которой с 2017 года является г. Одесса. В этом году делегацию возглавил мэр Геннадий Труханов. Городской голова рассказал об одесском опыте противодействия ВИЧ/СПИДу, который по всем показателям является более чем успешным.

Так, в 2016 году количество выявленных ВИЧ-позитивных, привлечённых к медицинскому наблюдению, составляло 54%. В 2018-м этот показатель был уже 74%.

Также в минувшем году в 45-ти городских медучреждениях был внедрен скрининг на ВИЧ - с помощью быстрых тестов.

"Учитывая, что ещё в 2017 году такой практики не было ни в одном из наших лечебных учреждений, это действительно большой шаг вперёд", отметил Геннадий Труханов.

В конференции принял участие мэр Лондона г-н Садик Хан. Они также обсудили с Геннадием Трухановым вопросы, связанные с противодействием одному из глобальных вызовов ХХІ века.

"Сегодня мы видим, что два года активной работы дали свои результаты, о которых мы с гордостью говорим уже на международных площадках. Но главным для нас является то, что мы в Одессе постепенно решаем проблему, которая всегда была одной из ключевых в современном обществе. Да, нам предстоит ещё немало работы, но уже сейчас очевидно, что мы на верном пути", заявил Геннадий Труханов.

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