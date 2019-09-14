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14 сентября 2019, суббота, 10:41 383
Общество 2019-09-14T10:42:11+03:00
Українські Новини
Алексей Бобровников: Украина говорит по-русски больше, чем на любом другом языке

Алексей Бобровников: Украина говорит по-русски больше, чем на любом другом языке

Алексей Бобровников. Фото: Aleksei Bobrovnikov/Facebook
Алексей Бобровников. Фото: Aleksei Bobrovnikov/Facebook

Украинцы говорят на русском языке больше, чем на каком-либо другом. Об этом написал журналист Алексей Бобровников на своей странице в соцсети Facebook.

Читаю посты френд-ленты в ФБ и наблюдаю, как ажиотаж и истерика по поводу тотальной украинизации сменяется пониманием, что Украина говорит по-русски больше, чем на любом другом языке.

Медиа-пузырь, созданный группой пассионариев (адекватных или неадекватных — другой вопрос, но в этой группе присутствовали как первые, так и вторые) еще не начинает лопаться, но постепенно становится заметным даже ярым украинизаторам, отказывавшимся признавать неоспоримое.

Может быть, маятник качнется в сторону равновесия еще при этом президенте, или нужен более ярко выраженный представитель русскоязычной Украины во главе страны, чтобы окончательно открыть на это глаза и привести государство к пониманию реалий?

Мое стратегическое желание, (я бы сформулировал это так) — выработка адекватной и жизнеспособной в пределах всей страны языковой, билингвальной или даже трилингвальной стратегии для поддержки культурной экспансии независимых от России русскоязычных стран, самой перспективной из которых с точки зрения создания русскоязычной столицы в оппозиции к Москве, безусловно, является Украина.

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