Уголовные дела о мошенничестве владельцев и менеджмента "АИС" готовятся к передаче в суд, – СМИ

Правоохранительные органы завершают работу над уголовными делами, обвиняемыми по которым проходят бенефициар группы "АИС" Василий Поляков и наемное руководство компании.

Об этом сообщил веб-сайт "24 канала".

Ранее Печерский районный суд г. Киева отправил топ-менеджеров "АИС" Александра Пугача и Александра Яременко под круглосуточный домашний арест в рамках уголовного производства по фактам завладения кредитными средствами АО "УкрСиббанк" на сумму более 2 млрд гривен. Что касается Василия Полякова, основателя и бенефициара "АИС", то ему прокуратура Киева вручила подозрение в мошенничестве на указанную сумму. А Печерский районный суд столицы в конце августа избрал меру пресечения в виде личного обязательства с запретом выезда за пределы Киева. Его бизнес-партнеру, бывшему нардепу Дмитрию Святашу также в судебном порядке запрещено покидать территории Украины до момента полного выполнения долговых обязательств перед "УкрСиббанком".

По мнению политических экспертов, потеря Дмитрием Святашем мандата народного депутата, а также завершение расследования правоохранителями уголовных дел по долгам "АИС" обусловило применение бенефициарами "АИС" сомнительных пиар-инструментов. В частности, заказных псевдомитингов, о которых говорит депутат Верховной Рады Украины из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и пишут СМИ и коллективное письмо, в котором ряд нардепов (в основном от "Оппозиционного блока - За жизнь") оказывают совместно с Дмитрием Святашем давление на прокуратуру.

"Для владельцев "АИС" отчетливо запахло жареным. Команда Президента Зеленского серьезно настроена дать по рукам мошенникам и коррупционерам, чтобы защитить честный бизнес и улучшить инвестклимат. Как сказал Дубинский, все долги придется вернуть. Поэтому Святаш и Поляков применяют сейчас приемы на грани фола и компрометируют своих политических друзей. Они загнаны в угол и скоро их кудрявой веревочке придет конец", - пояснил на условиях анонимности известный политический эксперт.