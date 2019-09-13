В Польше задержали 22 украинца за незаконное изготовление сигарет. Об этом сообщает "112" со ссылкой на "Польское радио".

"Районная прокуратура города Рава-Мазовецкая в Лудзком воеводстве осуществляет процессуальное производство, по которому 22 граждан Украины обвинили в участии в организованной преступной группе и незаконном производстве табачных изделий на большую сумму, а также в уклонении от уплаты сборов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из задержанных украинцев арендовал недвижимость, а остальные задержанные лица работали на него, паковали уже готовые сигареты в пачки. Незаконную деятельность координировал 32-летний мужчина, а нанятые им лица выполняли свои задачи в соответствии с четко определенными ролями. Стоимость изъятых на месте сигарет составляет примерно 450 тыс. злотых (104 тыс. евро).

Убытки для Государственной казны в ситуации, если бы изъятые изделия были введены на рынок, оценили в примерно 800 тыс. злотых (184 тыс. евро). Во время незаконной деятельности было изготовлено сигарет на сумму около 8 млн злотых (1,8 млн евро). Соответственно, убытки для государственного бюджета могли составить даже 10 млн злотых (2,3 млн евро) за уклонение от уплаты акцизного сбора.

Во время обысков изъяли профессиональные машины для упаковки папирос, коробки, фольгу, устройства для подавления мобильных телефонов и свыше 640 тысяч готовых сигарет и 24 кг табака.

Сообщается, что задержанным предъявили обвинение в участии в преступной группе, нелегальном изготовлении сигарет и уклонении от уплаты налогов.

Кроме того, 32-летнего гражданина Украины обвинили в управлении преступной группой. Подозреваемым грозят штрафы и лишение свободы до 5 лет. Лидеру группы грозит до 10 лет польской тюрьмы.



Как сообщали Українські Новини, нелегальный рынок сигарет в Украине может достигнуть 50%.



Ранее "Philip Morris Украина" прогнозировал повышение цен на сигареты в 3 раза до 100 гривен за пачку в 2025 году по сравнению с 2019 годом.



Тем временем Трамп хочет запретить в США ароматические жидкости для электронных сигарет.