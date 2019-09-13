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13 сентября 2019, пятница, 10:16 107
Президент 2019-09-13T11:15:02+03:00
Українські Новини
Счастье - это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах, - Зеленский

Счастье - это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах, - Зеленский

Зеленский на форуме Ялтинской Европейской Стратегии (YES) 2019
Зеленский на форуме Ялтинской Европейской Стратегии (YES) 2019

Президент Владимир Зеленский заявил, что среднестатистические украинские семьи не счастливы, в том числе из-за "войны, бедности и несправедливости".

Об этом Зеленский сказал, выступая на Ялтинской Европейской стратегии (УЕS), передают Українськi Новини.

По его словам, вернуть гражданам веру в справедливость необходимо путем преодоления коррупции.

После этих слов Зеленский упомянул Мальдивы.

"Счастье - это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах", - сказал Зеленский.

Тема форумах YES в этом году - "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".

Также Зеленский заявил, что санкции против России должны действовать до восстановления мира.

"Вы (европейские страны) теряете деньги (от санкций против России). Серьезно? А мы теряем людей! Санкции - это налоги ради мира. И пока он не восстановлен, санкции должны действовать", - заявил Зеленский.

Глава государства считает, что санкции необходимы для поддержания порядка в мире.

Он призывает иностранные государства ни в коем случае не отменять санкции.

Кроме того, Зеленский заявил, что счастлив быть Президентом именно Украины.

"Счастлив ли я быть Президентом? Не уверен. Но я счастлив быть Президентом именно Украины", - заявил Президент Владимир Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.

Президент отметил, что для него самое главное - это счастье семьи и своей страны.

Зеленский также взял микрофон и начал спрашивать у гостей в зале, что для них счастье.

Как сообщали Українськi Новини, освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов открыл Ялтинскую европейскую стратегию (YES).

В августе Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки бывшего Президента Петра Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года.

 

 

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