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12 сентября 2019, четверг, 17:08 476
Транспорт 2019-09-12T18:45:03+03:00
Українські Новини
Если ситуация с ограничением перевозок на ЮЗЖД не решится, будут приняты кадровые решения, – СМИ

Если ситуация с ограничением перевозок на ЮЗЖД не решится, будут приняты кадровые решения, – СМИ

Поезд. (иллюстрация). Фото: Українське фото
Поезд. (иллюстрация). Фото: Українське фото

Из-за ситуации с ограничением перевозок на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД, филиал "Укрзализныци") может быть уволен директор ЮЗЖД Роман Веприцкий.

Об этом сообщило интернет-издание Hubs.ua.

"Ситуация на Юго-Западной железной дороге очень серьезная и может привести к огромным убыткам для предприятий. Глава правления (Евгений Кравцов) провел экстренное совещание, где Веприцкому поставлена задача в кратчайшие сроки стабилизировать работу филиала и снять ограничение грузоперевозок. Если руководитель ЮЗЖД и далее будет бездействовать, скорее всего, будут приниматься радикальные кадровые решения", – уточнили источники в "Укрзализныце".

Как отмечают в УЗ, никаких проблем с локомотивами или топливом на сегодня в Юго-Западной железной дороге нет, а текущая ситуация напоминает "бунт одного чиновника".

"Текущая ситуация больше напоминает бунт одного чиновника, из-за которого УЗ может остановить работу на всей сети. На ЮЗЖД сейчас нет дефицита локомотивной тяги, топлива или материалов. Основная проблема – неэффективность менеджмента ЮЗЖД в лице Романа Веприцкого", – сказали в УЗ.

Стоит отметить, что на еженедельном аппаратном совещании ЮЗЖД 9 сентября вопрос о скоплении вагонов на путях ЮЗЖД и ограничении перевозок на сети даже не поднимался.

Напомним, с 11 сентября "Укрзализныця" ввела ограничение грузоперевозок по всей Юго-Западной железной дороге для всех отправителей и получателей.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", ограничения введены из-за скопления вагонов на территории ЮЗЖД.

Больше новостей о: Укрзализныця ЮЗЖД Роман Веприцкий Ограничение перевозок

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