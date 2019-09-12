Закон №1080 отобрал инструмент давления на предпринимателей, – Верланов

Принятие в первом чтении законопроекта №1080 является настоящей победой для предпринимательства считает председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению главного налоговика, из-за исключения из Уголовного кодекса Украины ст. 205 ( "фиктивное предпринимательство") уже не будет инструмента давления на бизнес от недобросовестных налоговиков и силовиков.

"Это хорошая новость, чтобы бизнес чувствовал себя увереннее. Но надо отметить, что эта статья не обеспечивала эффективного механизма борьбы с недобросовестными налогоплательщиками - "фиктарями", - заявил Верланов.

Кроме этого, он сообщил, что законодатели повысили порог уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

"Иными словами предприниматели, пока не оплатили налоги в размере до 2 881 500 гривен. Уже не будут подвергнуты немедленному уголовному преследованию со всеми печальными последствиями. Это первый шаг к тому, чтобы забыть о "маски-шоу", безосновательных обысках и изъятиях документов и имущества у предпринимателей", - сказал налоговик.

Он отметил, что в то же время это не означает, что новой Налоговой службой не будут применяться административные инструменты для обеспечения подлинности начислений налогов. Но, по словам Верланова, это будет делаться цивилизованным способом без чрезмерного применения силы.

"Новая налоговая будет придерживаться принципа прозрачности. Новый законопроект позволит очистить взаимоотношения между бизнесом и налоговиками и лишить процесс налогообложения "схематоза" и коррупции. Честный бизнес не должен страдать и бояться!" - отметил Сергей Верланов.