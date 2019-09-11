Алексей Голобуцкий: Гении тактики и стратегии

Очень интересная появилась информация о том, как семья заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Евгения Шевцова связан с Тимофеем Нагорным, подозреваемым СБУ в госизмене и работе на ФСБ. И том, как через Нагорного осуществлялась часть контактов Шевцовых с ЛДНР и РФ. А также о том, как Шевцовы отщипывают репутацию министра МВД Арсена Авакова фейкуя обвинениями на помойных сайтах.

Напомним, что Нагорный был задержан СБУ в октябре прошлого года при получении денег от российского бизнесмена Алексея Дашутина. За 1,2 млн евро Нагорный обещал решить проблемы Дашутина с российскими правоохранительными органами. К "урегулированию" вопроса он обещал привлечь Генерального прокурора РФ Чайку, воспользовавшись посредничеством сына экс-генерального прокурора Украины Артема Пшонки.

Разговор Нагорного и Дашутина в киевском ресторане "Корона" был зафиксирован СБУ на видео. В ходе этого разговора Нагорный, среди прочего, сообщил, что завербован ФСБ во время задержания на марше мира в Москве. А его задачей в Украине было создание пророссийской политической партии – для продвижения внешнеполитических интересов РФ и дестабилизации ситуации в Украине. Спонсорами партии должны были выступить беглые украинские политики: Николай Азаров и другие регионалы.

А теперь о том, как Нагорный связан с заместителем главы Главного следственного управления Нацполиции Евгением Шевцовым.

Здесь есть коммуникация в два касания. Один – пиарщик Богдан Филоненко, владелец компании Webkey.one, как он ранее себя называл – "вице-президент фонда волонтёров Украины". Сейчас Филоненко занимается SEO-зачисткой от негативных упоминаний о Шевцове и его жене. И второе касание – жена Евгения Шевцова – Алена Дегрик.

Нагорный и Дегрик подробно рассказывали о сотрудничестве в своих интервью – соответственно изданиям "Хайвей" и "Юридическая газета"

А 1 ноября 2010 года юридическая фирма "Лео Партнерс" Алены Дегрик подписала меморандум с БО "Фонд волонтеров Украины" о юридическом сопровождении.

Подписантами выступили Дегрик и Нагорный. Благотворительная организация и волонтерство – это лучшая легенда с финансовой (отмывание средств) и логистической (обоснование перемещений для встреч) точек зрения. Есть подозрение, что до своего ареста Нагорный выполнял некие функции для Шевцовых в их танце с российскими финансовыми группами, владеющими платежными системами, российскими правоохранителями и "чиновниками" ЛДНР. Служба безопасности Украины может рассматривать данный текст как официальное сообщение о правонарушении.

Сегодня Филоненко чистит карму Шевцовых в информационном пространстве.

От чего же эту карму можно чистить? Во-первых, зачищать информацию о крышевании Шевцовым игорного бизнеса, обналичивании доходов от него и выведении их за рубеж. Во-вторых, создавая дискомфорт журналистам, которые публикуют информацию об этом.

И, возможно, так продолжалось бы и дальше, если бы не в-третьих. В интервью журналу "Вива" Алена Дегрик называла мужа "настоящим шахматным маэстро" с "потрясающим аналитическим мышлением", способным "упросить проблему до минимума".

Видимо, в какой-то момент маэстро и в своей ситуации решил упростить проблему до минимума, и организовал атаку во всемирной сети на Арсена Авакова, чтобы затем это свалить это на своих оппонентов.

Итак, 31 августа в СМИ начался активный разгон высказывания, сделанного Давидом Арахамией в эфире телеканала ЗИК – об "ассоциировании игорного бизнеса с Арсеном Аваковым". По некоторой информации, первые несколько размещений этой новости делались через агентство Publishare.info или Паблишер (ранее - V.R. Native).

Далее новость распространялась органически.

А 9 сентября адвокат Маси Найем опубликовал пост, в котором детально расписал, как то же самое агентство – Publishare.info, размещало в СМИ заказной материал об иске жены Шевцова Алены Дегрик против одного из авторов ACAB UA. Найем продемонстрировал скриншоты переписки сотрудника агентства Publishare.info с редактором одного из СМИ.

В переписке шла речь о платном размещении новости об иске Дегрик. И прилагался текст этой новости. Спустя несколько часов после этой переписки новость была опубликована на трёх сайтах. Эти сайты есть в прайсе на размещение в СМИ Publishare.info, который находится в открытом доступе.

Новость вышла 4 сентября. Посредником между заказчиком и Publishare.info выступал уже упомянутый Филоненко. А теперь финальная часть марлезонского балета. Вишенка на торте. 9 сентября же на нескольких ресурсах вышла новость о том, что авторами публикаций о деятельности Шевцова являются якобы те же "черные пиарщики", которые разгоняли высказывание Арахамии об Авакове. В тексте назойливо доносилась мысль о том, что Шевцова и Авакова атакуют одни и те же люди.

Кто же размещал новости, с помощью которых ставился знак равенства между Шевцовым и Аваковым? Правильно. Агентство Publishare.info. И новость об Авакове и Шевцове 9 сентября, и новость о высказывании Арахамии 31 августа, и новость об иске Дегрик – ставили те же подрядчики. И дополнительная деталь: все три новости вышли на одном, когда-то уважаемом сайте, с которым постоянно работает Publishare.info.

При этом в случае с высказыванием Арахамии этот сайт был первоисточником, так как ссылался непосредственно на эфир ЗИКа.

Это называется дружественный огонь и фол последней надежды.

Понимая, что багаж информации о нем не только не позволяет рассчитывать на должность в новой службе финансовых расследований, но и оставаться в Нацполиции, Шевцов зарядил пушку, выстрелил и подставил под снаряды Авакова, а сам – спрятался за его спиной. Тихой сапой приравняв себя к министру

Шевцовы придумали себе прекрасную конструкцию - весь венчур, весь публичный негатив - ложится на плечи министра, ведь он руководит ведомством. А деньги при этом зарабатывает Шевцов.

А чтобы расставить точки над "i" мы предлагаем Арсену Авакову просто спросить Евгения – он ли заказчик размещения упомянутой выше новости на самом деле или не он.